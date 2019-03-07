Отель-пансионат в виде замка продают за 38 миллионов рублей на новосибирском «Авито»

фото с сайта avito.ru

На сайте бесплатных объявлений выставили на продажу большой дом в Белокурихе, который может стать личным поместьем или бизнесом.

В разделе «готовый бизнес» на сайте «Авито» опубликовали объявление о продаже отеля-пансионата «Поместье» стоимостью в 38 млн рублей. Здание расположено в 10 минутах ходьбы от курортного города Белокурихи Алтайского края. Общая площадь участка составляет 1,2 тысячи квадратных метров.

Продавец заявляет, что «Поместье» можно использовать, как туристический комплекс, загородный отель для продажи оздоровительных услуг или фамильную загородную усадьбу.

Сумма месячных доходов составляет, по словам автора объявления, 3,8 млн рублей. А расходы –всего 345 тысяч рублей.

«Номера отеля укомплектованы всем необходимым для комфортного пребывания и отдыха: средства личной гигиены, полотенца, халаты, превосходного качества постельное бельё, сейф, кондиционер и функция дополнительного озонирования воздуха, бесплатный Wi–Fi, ТВ с DVD, цифровое ТВ», – отметил продавец.

Напомним, в феврале пансионат для престарелых выставили на продажу за 15 миллионов рублей в Новосибирской области.