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Отель-пансионат в виде замка продают за 38 миллионов рублей на новосибирском «Авито»

Рубрика: бизнес, недвижимость

07.03.2019 07:13

фото с сайта avito.ru

На сайте бесплатных объявлений выставили на продажу большой дом в Белокурихе, который может стать личным поместьем или бизнесом.

В разделе «готовый бизнес» на сайте «Авито» опубликовали объявление о продаже отеля-пансионата «Поместье» стоимостью в 38 млн рублей. Здание расположено в 10 минутах ходьбы от курортного города Белокурихи Алтайского края. Общая площадь участка составляет 1,2 тысячи квадратных метров.

Продавец заявляет, что «Поместье» можно использовать, как туристический комплекс, загородный отель для продажи оздоровительных услуг или фамильную загородную усадьбу.

Сумма месячных доходов составляет, по словам автора объявления, 3,8 млн рублей. А расходы –всего 345 тысяч рублей.

«Номера отеля укомплектованы всем необходимым для комфортного пребывания и отдыха: средства личной гигиены, полотенца, халаты, превосходного качества постельное бельё, сейф, кондиционер и функция дополнительного озонирования воздуха, бесплатный Wi–Fi, ТВ с DVD, цифровое ТВ», – отметил продавец.

Напомним, в феврале пансионат для престарелых выставили на продажу за 15 миллионов рублей в Новосибирской области.

Теги: недвижимость бизнес

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Предложить новость

Новосибирец продаёт футбольный мяч за 180 тысяч рублей

сегодня 13:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирские врачи рассказали американским коллегам о спасении беременной

сегодня 12:39 Наука 0 Коммент.

Эксперты назвали самые женские профессии в Новосибирске

сегодня 12:09 Общество 0 Коммент.

Рейс S7 Благовещенск – Новосибирск задержалcя на семь часов

сегодня 10:52 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам предложили сэкономить на посещении дельфинария

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал вредные для здоровья шоколадные пасты

сегодня 09:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт вечер в честь погибшего солиста The Prodigy

сегодня 08:51 Афиша 0 Коммент.

Опубликован трейлер последнего сезона «Игры престолов»

сегодня 08:11 Афиша 0 Коммент.

В России могут появиться платные вытрезвители

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Отель-пансионат в виде замка продают за 38 миллионов рублей на новосибирском «Авито»

сегодня 07:13 Бизнес 0 Коммент.

Томские власти проверят интернат с матерящейся преподавательницей

вчера 20:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели вызволили ребёнка из запертой машины

вчера 19:47 Хроника 0 Коммент.

Школьница с романтичной татуировкой пропала в Новосибирске

вчера 19:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске отменили концерт Димы Билана из-за травмы артиста

вчера 18:57 Афиша 0 Коммент.

Сибирячка спонсировала террористов ИГ в течение трёх лет

вчера 17:29 Общество 0 Коммент.

Европа Плюс дарит iPhone за улыбку

вчера 16:42 Афиша 0 Коммент.

Госдума запретила размещать хостелы в жилых домах

вчера 16:29 Общество 0 Коммент.

Артём Роговский уволился с должности пресс-секретаря мэра Новосибирска

вчера 15:33 Политика 0 Коммент.

МЧС предупреждает жителей Новосибирской области об опасности на дорогах

вчера 15:19 Общество 0 Коммент.

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