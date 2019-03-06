Проблемы с зубами могут спровоцировать развитие рака

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Взаимодействие определённого вида белка и бактерий может ускорить развитие опасного заболевания.

Американские учёные обнаружили, что бактерии на зубах способствует развитию рака прямой кишки. Результаты исследования опубликовало издание MedicalXpress.

Сотрудники Колумбийского университета выяснили, что обычная бактерия F. Nucleatum, которая влияет на здоровье зубов, способна послужить катализатором развития рака прямой кишки. Полученные результаты помогут объяснить, почему у некоторых пациентов болезнь развивается быстрее.

В более ранних исследованиях эта же группа учёных выяснила, что данная бактерия может создавать молекулу FadA, которая, взаимодействуя с определённым белком – аннексином А1, участвует в образовании раковых клеток.

Учёные отмечают, что плохая гигиена полости рта не может являться первопричиной болезни. И наоборот – невозможно предотвратить рак, даже если вы очень тщательно чистите зубы. Однако полученные данные смогут облегчить лечение и диагностику агрессивных видов рака прямой кишки.

Напомним, в начале февраля исследователи Вашингтонского университета назвали новую угрозу для Сибири.