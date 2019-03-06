Рабочий погиб на карьере в Искитимском районе Новосибирской области

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

На площадке разреза «Восточный» произошло ЧП; по информации очевидцев, которой они делятся в социальных сетях, мужчину раздавило ковшом экскаватора.

Мужчина 1983 года рождения погиб вчера, 5 марта, вечером на разрезе «Восточный» в Искитимском районе Новосибирской области. Официальной информации от правоохранительных органов на данный момент нет.



Как сообщают очевидцы ЧП в группе «Подслушано Искитим» в социальной сети «ВКонтакте», молодой человек занимался ремонтом экскаватора и оказался зажат между ковшом и гусеницами. Травмы оказались несовместимы с жизнью.



Напомним, в январе этого года при взрыве колеса «БелАЗа» на разрезе «Восточный» погибли двое рабочих.