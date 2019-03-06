Лента новостейПредложить новость
Синоптики рассказали новосибирцам о погоде в предстоящие праздничные дни
Медведь-шатун попал в фотоловушки Алтайского биосферного заповедника
Рабочий погиб на карьере в Искитимском районе Новосибирской области
Рабочий погиб на карьере в Искитимском районе Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
06.03.2019 09:29
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
На площадке разреза «Восточный» произошло ЧП; по информации очевидцев, которой они делятся в социальных сетях, мужчину раздавило ковшом экскаватора.
Мужчина 1983 года рождения погиб вчера, 5 марта, вечером на разрезе «Восточный» в Искитимском районе Новосибирской области. Официальной информации от правоохранительных органов на данный момент нет.
Как сообщают очевидцы ЧП в группе «Подслушано Искитим» в социальной сети «ВКонтакте», молодой человек занимался ремонтом экскаватора и оказался зажат между ковшом и гусеницами. Травмы оказались несовместимы с жизнью.
Напомним, в январе этого года при взрыве колеса «БелАЗа» на разрезе «Восточный» погибли двое рабочих.
Комментарии
Лента новостей
Синоптики рассказали новосибирцам о погоде в предстоящие праздничные дни
Медведь-шатун попал в фотоловушки Алтайского биосферного заповедника
Рабочий погиб на карьере в Искитимском районе Новосибирской области
Статьи по теме
Не могли не сгореть
Какой приговор грозит собственникам сгоревшей обувной ф...
Новости по теме
Популярное