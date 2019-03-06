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Развитию проекта Академгородок 2.0 может помешать нехватка кадров

Рубрика: наука

06.03.2019 09:07

фото с сайта unsplash.com

Из-за плохо развитой современной инфраструктуры исследователи уезжают за рубеж, чтобы там работать и строить карьеру. 

Новосибирские учёные присвоили проекту Академгородок 2.0 экономический статус. Вчера, 5 марта об этом сообщил директор Института ядерной физики СО РАН Алексей Васильев на заседании общественного Совета федерального партийного проекта «Единой России» «Локомотивы роста». 

«Развитие Академгородок 2.0 – это больше проект не научный, а экономический. Это проект конкурентоспособной экономики на горизонте 30-40х годов в мировом масштабе. И для того, чтобы его создать есть практически все условия», — рассказал Алексей Васильев. 

По словам директора института, есть один проблемный элемент, который входит в научную составляющую этого проекта, — современная инфраструктура. 

«У нас есть блестящая работающая модель подготовки, сохранившиеся научные школы, но, к сожалению, на последнем этапе объём инвестиций был кардинально низкий. Те ребята, которые сейчас получают образование или уже являются состоявшимися исследователями, уезжают за рубеж. А создание современной инфраструктуры позволит сконцентрировать этот ресурс именно здесь. Тот город, у которого есть конкурентная инфраструктура, обречён, к счастью или к сожалению, на то, чтобы привлекать к себе кадры», — говорит Васильев. 

Академгородок 2.0 – один из самых крупных научно-экономических проектов. В него войдут три главных флагманских проекта: Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ), центр генетических технологий на базе Института цитологии и генетики СО РАН и международный математически центр. В рамках проекта учёные также планируют создать междисциплинарный исследовательский комплекс аэрогидродинамики, машиностроения и энергетики, который объединит в себе несколько исследовательских центров.

Напомним, кроме Академгородка и Бердска в проект входят Кольцово, Краснообск, 

Теги: СО РАН Академгородок

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Развитию проекта Академгородок 2.0 может помешать нехватка кадров

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