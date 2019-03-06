Сборная России лидирует в медальном зачёте Универсиады-2019

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Сборная России лидирует в медальном зачёте Универсиады-2019Рубрика: общество
06.03.2019 12:38
Фото из группы «Зимняя Универсиада-2019» в социальной сети «ВКонтакте»
Сейчас в активе россиян 11 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых медалей Универсиады.
На третий день зимней Универсиады-2019 сборная России продолжает лидировать в общекомандном зачёте. Вчера, 5 марта, российская женская сборная по хоккею с мячом обыграла команду США со счётом 11:1.
Мужская сборная России по кёрлингу оказалась сильнее команды Канады (6:5), а женская победила в этом соревновании сборные Южной Кореи (8:6) и Швейцарии (13:9). Российские хоккеисты обыграли команду США со счётом 3:2.
Так, после третьего дня соревнований Россия остаётся лидером в медальном зачёте – в её активе 39 медалей (11 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых). На втором месте Южная Корея – пять медалей (три золотых, одна серебряная и одна бронзовая). Тройку лидеров замыкает Швейцария – пять медалей (две золотых, две серебряных и одна бронзовая).
Напомним, 26 февраля новосибирец выиграл соревнования по сквошу.
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