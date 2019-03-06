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Сборная России лидирует в медальном зачёте Универсиады-2019

Рубрика: общество

06.03.2019 12:38

Фото из группы «Зимняя Универсиада-2019» в социальной сети «ВКонтакте»

Сейчас в активе россиян 11 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых медалей Универсиады.

На третий день зимней Универсиады-2019 сборная России продолжает лидировать в общекомандном зачёте. Вчера, 5 марта, российская женская сборная по хоккею с мячом обыграла команду США со счётом 11:1.

Мужская сборная России по кёрлингу оказалась сильнее команды Канады (6:5), а женская победила в этом соревновании сборные Южной Кореи (8:6) и Швейцарии (13:9). Российские хоккеисты обыграли команду США со счётом 3:2.

Так, после третьего дня соревнований Россия остаётся лидером в медальном зачёте – в её активе 39 медалей (11 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых). На втором месте Южная Корея – пять медалей (три золотых, одна серебряная и одна бронзовая). Тройку лидеров замыкает Швейцария – пять медалей (две золотых, две серебряных и одна бронзовая).

Напомним, 26 февраля новосибирец выиграл соревнования по сквошу.

Теги: хоккей спорт победители Универсиада

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Лента новостей

Предложить новость

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сегодня 13:48 Woman 0 Коммент.

Сборная России лидирует в медальном зачёте Универсиады-2019

сегодня 12:38 Общество 0 Коммент.

Синоптики рассказали новосибирцам о погоде в предстоящие праздничные дни

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Медведь-шатун попал в фотоловушки Алтайского биосферного заповедника

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Рабочий погиб на карьере в Искитимском районе Новосибирской области

сегодня 09:29 Хроника 0 Коммент.

Развитию проекта Академгородок 2.0 может помешать нехватка кадров

сегодня 09:07 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске начинается кастинг на конкурс «Мисс Офис-2019»

сегодня 08:47 Woman 0 Коммент.

Роспотребнадзор дал советы по выбору и хранению цветов к 8 марта

сегодня 08:11 Woman 0 Коммент.

Минздрав предлагает штрафовать за плохую медпомощь

сегодня 07:48 Общество 0 Коммент.

Профессор Гарварда: счастье можно купить за деньги

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Начальник ГИБДД может лишиться работы после убийства кабана в Новосибирской области

вчера 22:42 Хроника 0 Коммент.

Следком проверит информацию о нападении мужчины на девочку в Новосибирской области

вчера 21:48 Хроника 0 Коммент.

Россияне скоро смогут покупать автомобили на AliExpress

вчера 20:43 Бизнес 0 Коммент.

Герой фильма про Майкла Джексона рассказал о фиктивных отношениях артиста с женщинами

вчера 20:06 Общество 0 Коммент.

В полиции рассказали о «дружественном» похищении кузбассовца на глазах у горожан

вчера 19:28 Хроника 0 Коммент.

Стала известна возможная причина смерти солиста The Prodigy

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

Эксперты пообещали скорое снижение ипотечных ставок

вчера 16:54 Бизнес 0 Коммент.

Кузбассовца оштрафовали на десять тысяч за перевёрнутый БелАЗ

вчера 16:06 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк устроит традиционную русскую Масленицу

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