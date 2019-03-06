Школьница с романтичной татуировкой пропала в Новосибирске

фото из группы "Инцидент Новосибирск" в соцсети "ВКонтакте"

Два дня назад в Новосибирске пропала девочка, по дороге в школу.

15-летняя Ева Каракулова утром, около 8 часов, 4 марта ушла из дома в Ленинском районе в школу, но на уроках её не было. С того момент местонахождение девочки неизвестно. Волонтёры просят помочь в поисках.

Рост Евы Каракуловой около 165 сантиметров, вес 45 килограммов, худощавое телосложение, карие глаза. Из особых примет татуировка в виде ножа с розой.

В день пропажи подросток была одета в короткую чёрно-красную куртку без капюшона, чёрные брюки и чёрный портфель с большой надписью FILA. Шапки на ней не было.

Тех, кому известно что-либо о местонахождении пропавшей, просят связаться по телефону: +7(913)718-26-38 (Екатерина).

Напомним, в феврале в Новосибирске разыскивали подростка в малиновых кроссовках.