8 баллов
-4
65.84 74.42
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Сибирячка спонсировала террористов ИГ в течение трёх лет

сегодня 17:29 Общество 0 Коммент.

Европа Плюс дарит iPhone за улыбку

сегодня 16:42 Афиша 0 Коммент.

Госдума запретила размещать хостелы в жилых домах

сегодня 16:29 Общество 0 Коммент.

Замдиректора клиники Мешалкина останется в СИЗО

сегодня 15:41 Общество 0 Коммент.

Артём Роговский уволился с должности пресс-секретаря мэра Новосибирска

сегодня 15:33 Политика 0 Коммент.

МЧС предупреждает жителей Новосибирской области об опасности на дорогах

сегодня 15:19 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы добились сноса пристройки рядом с ДК Горького

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

В квартире многодетной матери рухнул потолок

сегодня 14:14 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские эксперты дали советы по выбору духов и косметики

сегодня 13:48 Woman 0 Коммент.

Проблемы с зубами могут спровоцировать развитие рака

сегодня 13:16 Наука 0 Коммент.

Сборная России лидирует в медальном зачёте Универсиады-2019

сегодня 12:38 Общество 0 Коммент.

Синоптики рассказали новосибирцам о погоде в предстоящие праздничные дни

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Рабочий погиб на карьере в Искитимском районе Новосибирской области

сегодня 09:29 Хроника 0 Коммент.

Развитию проекта Академгородок 2.0 может помешать нехватка кадров

сегодня 09:07 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске начинается кастинг на конкурс «Мисс Офис-2019»

сегодня 08:47 Woman 0 Коммент.

Роспотребнадзор дал советы по выбору и хранению цветов к 8 марта

сегодня 08:11 Woman 0 Коммент.

Минздрав предлагает штрафовать за плохую медпомощь

сегодня 07:48 Общество 0 Коммент.

Профессор Гарварда: счастье можно купить за деньги

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Начальник ГИБДД может лишиться работы после убийства кабана в Новосибирской области

вчера 22:42 Хроника 0 Коммент.

Сибирячка спонсировала террористов ИГ в течение трёх лет

Рубрика: общество

06.03.2019 17:29

фото с сайта pixabay.com

На протяжении трёх лет жительница Томска при содействии сообщницы отправляла деньги на счета и мобильные телефоны членов террористической группировки; теперь женщин отправят в суд. 

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Томской области закончили расследование уголовного дела по факту финансирования терроризма жительницей города Томска. 

По данным следствия, в 2015 году обвиняемая условилась со своей сообщницей о спонсировании запрещённой в Российской Федерации террористической организации ИГ (Исламское государство). 

Обвиняемая убедила собственную мать зарегистрировать на своё имя банковскую карту, которую впоследствии сообщницы использовали в преступных целях. 

Карту вместе с паролем женщина передала своей сообщнице. При помощи банковского счёта, привязанного к карте, женщины собирали пожертвования от жителей других регионов, сочувствующих террористам, а также имеющим непосредственное отношение к организации. 

«По жителям других регионов, отправлявших средства на карту сообщниц, уже ведётся работа. Некоторые из них уже осуждены», – рассказали в пресс-центре СУ СКР по Томской области.

Мать сообщницы террористов освобождена от уголовного преследования по причине неосведомлённости о том, как используется карта, оформленная на её имя. 

С 2015 по 2018 год пособницы террористов отправили за рубеж около 7,5 миллиона рублей. 

Следователи уже подготовили обвинительное заключение. Женщину отправят в Дальневосточный окружной военный суд.

Напомним, ранее антитеррористическая комиссия Новосибирской области прокомментировала новые сообщения о взрывных устройствах.

 

Теги: Сибирь

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Сибирячка спонсировала террористов ИГ в течение трёх лет

сегодня 17:29 Общество 0 Коммент.

Европа Плюс дарит iPhone за улыбку

сегодня 16:42 Афиша 0 Коммент.

Госдума запретила размещать хостелы в жилых домах

сегодня 16:29 Общество 0 Коммент.

Замдиректора клиники Мешалкина останется в СИЗО

сегодня 15:41 Общество 0 Коммент.

Артём Роговский уволился с должности пресс-секретаря мэра Новосибирска

сегодня 15:33 Политика 0 Коммент.

МЧС предупреждает жителей Новосибирской области об опасности на дорогах

сегодня 15:19 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы добились сноса пристройки рядом с ДК Горького

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

В квартире многодетной матери рухнул потолок

сегодня 14:14 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские эксперты дали советы по выбору духов и косметики

сегодня 13:48 Woman 0 Коммент.

Проблемы с зубами могут спровоцировать развитие рака

сегодня 13:16 Наука 0 Коммент.

Сборная России лидирует в медальном зачёте Универсиады-2019

сегодня 12:38 Общество 0 Коммент.

Синоптики рассказали новосибирцам о погоде в предстоящие праздничные дни

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Рабочий погиб на карьере в Искитимском районе Новосибирской области

сегодня 09:29 Хроника 0 Коммент.

Развитию проекта Академгородок 2.0 может помешать нехватка кадров

сегодня 09:07 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске начинается кастинг на конкурс «Мисс Офис-2019»

сегодня 08:47 Woman 0 Коммент.

Роспотребнадзор дал советы по выбору и хранению цветов к 8 марта

сегодня 08:11 Woman 0 Коммент.

Минздрав предлагает штрафовать за плохую медпомощь

сегодня 07:48 Общество 0 Коммент.

Профессор Гарварда: счастье можно купить за деньги

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Начальник ГИБДД может лишиться работы после убийства кабана в Новосибирской области

вчера 22:42 Хроника 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
06.01.2019

Вам повторить?

Самые главные события уходящего года от А до Я

Читать далее
Image
07.12.2018

Бояться ли китайцев, юани приносящих

Стоит ли опасаться инте...

Читать далее
Image
23.11.2018

7 причин переехать в ЖК Золотая Нива от СибирьИнвест

Мы всё взвесили, измерили, оценили – чтобы вы приняли верное ре...

Читать далее
Image
12.11.2018

Серпом по Байкалу

Как нам, сибирякам, относиться к тому, что Забайкалье и Бу...

Читать далее
Image
08.11.2018

День Сибири: праздновать можно, но осторожно

Власти пр...

Читать далее
Image
24.10.2018

Столица, переносись!

Шойгу предложил создать в Сибири финансово-промышленн...

Читать далее

Новости по теме

Россияне теснят соперников на Универсиаде-2019 04.03.2019 Футбольная «Сибирь» одержала победу в первой в этом году игре 03.03.2019 В Кузбассе мать двоих детей зарезала мужа-пьяницу 01.03.2019 Новосибирские спасатели предупредили жителей о возможной встрече с медведем 27.02.2019 Американские учёные назвали новую угрозу для Сибири 07.02.2019

Популярное

Image

Диетолог назвала самую опасную для здоровья начинку к блинам

Image

Массовое ДТП произошло под Евсино в Новосибирской области

Image

Блогер Илья Варламов раскритиковал новостройки на окраине Новосиб...

Image

В Бурятии девочка умерла после отказа родителей отправить её в бо...

Image

В Кузбассе мать двоих детей зарезала мужа-пьяницу

Image

Следком в Новосибирске проверяет обстоятельства падения девушки с...

Image

Росстат назвал самую распространённую причину смерти среди женщин

Image

Тёплое начало марта прогнозируют синоптики в Новосибирске

Image

Следователи озвучили причину смерти группы Дятлова

Image

Начальник ГИБДД может лишиться работы после убийства кабана в Нов...

Image

Число жертв пожара в Кемеровской области выросло до восьми челове...

Image

Следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской б...

Image

В Бердске задержали заместителя начальника отдела МВД