Сибирячка спонсировала террористов ИГ в течение трёх лет

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На протяжении трёх лет жительница Томска при содействии сообщницы отправляла деньги на счета и мобильные телефоны членов террористической группировки; теперь женщин отправят в суд.

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Томской области закончили расследование уголовного дела по факту финансирования терроризма жительницей города Томска.

По данным следствия, в 2015 году обвиняемая условилась со своей сообщницей о спонсировании запрещённой в Российской Федерации террористической организации ИГ (Исламское государство).

Обвиняемая убедила собственную мать зарегистрировать на своё имя банковскую карту, которую впоследствии сообщницы использовали в преступных целях.

Карту вместе с паролем женщина передала своей сообщнице. При помощи банковского счёта, привязанного к карте, женщины собирали пожертвования от жителей других регионов, сочувствующих террористам, а также имеющим непосредственное отношение к организации.

«По жителям других регионов, отправлявших средства на карту сообщниц, уже ведётся работа. Некоторые из них уже осуждены», – рассказали в пресс-центре СУ СКР по Томской области.

Мать сообщницы террористов освобождена от уголовного преследования по причине неосведомлённости о том, как используется карта, оформленная на её имя.

С 2015 по 2018 год пособницы террористов отправили за рубеж около 7,5 миллиона рублей.

Следователи уже подготовили обвинительное заключение. Женщину отправят в Дальневосточный окружной военный суд.

Напомним, ранее антитеррористическая комиссия Новосибирской области прокомментировала новые сообщения о взрывных устройствах.