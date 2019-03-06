Сибирячка спонсировала террористов ИГ в течение трёх лет

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Сибирячка спонсировала террористов ИГ в течение трёх летРубрика: общество
06.03.2019 17:29
фото с сайта pixabay.com
На протяжении трёх лет жительница Томска при содействии сообщницы отправляла деньги на счета и мобильные телефоны членов террористической группировки; теперь женщин отправят в суд.
Сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Томской области закончили расследование уголовного дела по факту финансирования терроризма жительницей города Томска.
По данным следствия, в 2015 году обвиняемая условилась со своей сообщницей о спонсировании запрещённой в Российской Федерации террористической организации ИГ (Исламское государство).
Обвиняемая убедила собственную мать зарегистрировать на своё имя банковскую карту, которую впоследствии сообщницы использовали в преступных целях.
Карту вместе с паролем женщина передала своей сообщнице. При помощи банковского счёта, привязанного к карте, женщины собирали пожертвования от жителей других регионов, сочувствующих террористам, а также имеющим непосредственное отношение к организации.
«По жителям других регионов, отправлявших средства на карту сообщниц, уже ведётся работа. Некоторые из них уже осуждены», – рассказали в пресс-центре СУ СКР по Томской области.
Мать сообщницы террористов освобождена от уголовного преследования по причине неосведомлённости о том, как используется карта, оформленная на её имя.
С 2015 по 2018 год пособницы террористов отправили за рубеж около 7,5 миллиона рублей.
Следователи уже подготовили обвинительное заключение. Женщину отправят в Дальневосточный окружной военный суд.
Напомним, ранее антитеррористическая комиссия Новосибирской области прокомментировала новые сообщения о взрывных устройствах.
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Лента новостей
Артём Роговский уволился с должности пресс-секретаря мэра Новосибирска
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