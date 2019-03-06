Синоптики рассказали новосибирцам о погоде в предстоящие праздничные дни

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В Международный женский день в Новосибирске ожидается плюсовая температура.

По прогнозу Гидрометцентра, в среду, 6 марта, температура воздуха в Новосибирске составит -2 градуса днём и до -8 ночью, временами возможен снег. В четверг, 7 марта, в городе ожидается около 0 градусов. Международный женский день в Новосибирске будет тёплым, температура воздуха поднимется до +2 градусов. В субботу жители города ощутят кратковременное понижение температуры. 9 марта столбик термометра опустится до -3 градусов днём и -8 ночью. В воскресенье в Новосибирск вернётся плюсовая температура – +1 градус, без осадков.

Ранее синоптики Гидрометцентра назвали завершившуюся зиму аномально тёплой. Так, среднемесячная температура февраля в Сибири на 3 градуса превысила норму. При этом декабрь синоптики оценили, как аномально холодный.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Новосибирске к Международному женскому дню появились новые виды тюльпанов.