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Синоптики рассказали новосибирцам о погоде в предстоящие праздничные дни
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Синоптики рассказали новосибирцам о погоде в предстоящие праздничные дниРубрика: общество
06.03.2019 11:11
фото с сайта pixabay.com
В Международный женский день в Новосибирске ожидается плюсовая температура.
По прогнозу Гидрометцентра, в среду, 6 марта, температура воздуха в Новосибирске составит -2 градуса днём и до -8 ночью, временами возможен снег. В четверг, 7 марта, в городе ожидается около 0 градусов. Международный женский день в Новосибирске будет тёплым, температура воздуха поднимется до +2 градусов. В субботу жители города ощутят кратковременное понижение температуры. 9 марта столбик термометра опустится до -3 градусов днём и -8 ночью. В воскресенье в Новосибирск вернётся плюсовая температура – +1 градус, без осадков.
Ранее синоптики Гидрометцентра назвали завершившуюся зиму аномально тёплой. Так, среднемесячная температура февраля в Сибири на 3 градуса превысила норму. При этом декабрь синоптики оценили, как аномально холодный.
Напомним, ранее стало известно о том, что в Новосибирске к Международному женскому дню появились новые виды тюльпанов.
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