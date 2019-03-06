6 баллов
-4
65.8 74.51
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирские эксперты дали советы по выбору духов и косметики

сегодня 13:48 Woman 0 Коммент.

Сборная России лидирует в медальном зачёте Универсиады-2019

сегодня 12:38 Общество 0 Коммент.

Синоптики рассказали новосибирцам о погоде в предстоящие праздничные дни

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Медведь-шатун попал в фотоловушки Алтайского биосферного заповедника

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Рабочий погиб на карьере в Искитимском районе Новосибирской области

сегодня 09:29 Хроника 0 Коммент.

Развитию проекта Академгородок 2.0 может помешать нехватка кадров

сегодня 09:07 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске начинается кастинг на конкурс «Мисс Офис-2019»

сегодня 08:47 Woman 0 Коммент.

Роспотребнадзор дал советы по выбору и хранению цветов к 8 марта

сегодня 08:11 Woman 0 Коммент.

Минздрав предлагает штрафовать за плохую медпомощь

сегодня 07:48 Общество 0 Коммент.

Профессор Гарварда: счастье можно купить за деньги

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Начальник ГИБДД может лишиться работы после убийства кабана в Новосибирской области

вчера 22:42 Хроника 0 Коммент.

Следком проверит информацию о нападении мужчины на девочку в Новосибирской области

вчера 21:48 Хроника 0 Коммент.

Россияне скоро смогут покупать автомобили на AliExpress

вчера 20:43 Бизнес 0 Коммент.

Герой фильма про Майкла Джексона рассказал о фиктивных отношениях артиста с женщинами

вчера 20:06 Общество 0 Коммент.

В полиции рассказали о «дружественном» похищении кузбассовца на глазах у горожан

вчера 19:28 Хроника 0 Коммент.

Стала известна возможная причина смерти солиста The Prodigy

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

Эксперты пообещали скорое снижение ипотечных ставок

вчера 16:54 Бизнес 0 Коммент.

Кузбассовца оштрафовали на десять тысяч за перевёрнутый БелАЗ

вчера 16:06 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк устроит традиционную русскую Масленицу

вчера 15:48 Общество 0 Коммент.

Синоптики рассказали новосибирцам о погоде в предстоящие праздничные дни

Рубрика: общество

06.03.2019 11:11

фото с сайта pixabay.com

В Международный женский день в Новосибирске ожидается плюсовая температура.

По прогнозу Гидрометцентра, в среду, 6 марта, температура воздуха в Новосибирске составит -2 градуса днём и до -8 ночью, временами возможен снег. В четверг, 7 марта, в городе ожидается около 0 градусов. Международный женский день в Новосибирске будет тёплым, температура воздуха поднимется до +2 градусов. В субботу жители города ощутят кратковременное понижение температуры. 9 марта столбик термометра опустится до -3 градусов днём и -8 ночью. В воскресенье в Новосибирск вернётся плюсовая температура – +1 градус, без осадков.

Ранее синоптики Гидрометцентра назвали завершившуюся зиму аномально тёплой. Так, среднемесячная температура февраля в Сибири на 3 градуса превысила норму. При этом декабрь синоптики оценили, как аномально холодный.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Новосибирске к Международному женскому дню появились новые виды тюльпанов.

Теги: погода Гидрометеоцентр 8 марта

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирские эксперты дали советы по выбору духов и косметики

сегодня 13:48 Woman 0 Коммент.

Сборная России лидирует в медальном зачёте Универсиады-2019

сегодня 12:38 Общество 0 Коммент.

Синоптики рассказали новосибирцам о погоде в предстоящие праздничные дни

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Медведь-шатун попал в фотоловушки Алтайского биосферного заповедника

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Рабочий погиб на карьере в Искитимском районе Новосибирской области

сегодня 09:29 Хроника 0 Коммент.

Развитию проекта Академгородок 2.0 может помешать нехватка кадров

сегодня 09:07 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске начинается кастинг на конкурс «Мисс Офис-2019»

сегодня 08:47 Woman 0 Коммент.

Роспотребнадзор дал советы по выбору и хранению цветов к 8 марта

сегодня 08:11 Woman 0 Коммент.

Минздрав предлагает штрафовать за плохую медпомощь

сегодня 07:48 Общество 0 Коммент.

Профессор Гарварда: счастье можно купить за деньги

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Начальник ГИБДД может лишиться работы после убийства кабана в Новосибирской области

вчера 22:42 Хроника 0 Коммент.

Следком проверит информацию о нападении мужчины на девочку в Новосибирской области

вчера 21:48 Хроника 0 Коммент.

Россияне скоро смогут покупать автомобили на AliExpress

вчера 20:43 Бизнес 0 Коммент.

Герой фильма про Майкла Джексона рассказал о фиктивных отношениях артиста с женщинами

вчера 20:06 Общество 0 Коммент.

В полиции рассказали о «дружественном» похищении кузбассовца на глазах у горожан

вчера 19:28 Хроника 0 Коммент.

Стала известна возможная причина смерти солиста The Prodigy

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

Эксперты пообещали скорое снижение ипотечных ставок

вчера 16:54 Бизнес 0 Коммент.

Кузбассовца оштрафовали на десять тысяч за перевёрнутый БелАЗ

вчера 16:06 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк устроит традиционную русскую Масленицу

вчера 15:48 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
17.12.2018

Стоять будем

Новосибирцам придётся смириться с тем, что ближайший день без пробо...

Читать далее
Image
22.09.2016

Красные камни и чёрная пурга

Как растут норильские школьники в усло...

Читать далее
Image
09.06.2014

Сама приплыла

Восемь версий потопа на Алтае, высказанных в прессе и блогах...

Читать далее

Новости по теме

Новосибирские эксперты дали советы по выбору духов и косметики сегодня 13:48 Неустойчивая погода и сильный ветер будут в ближайшие дни в Новосибирске 04.03.2019 В Новосибирске потеплеет до +6 градусов 04.03.2019

Популярное

Image

Диетолог назвала самую опасную для здоровья начинку к блинам

Image

Массовое ДТП произошло под Евсино в Новосибирской области

Image

Блогер Илья Варламов раскритиковал новостройки на окраине Новосиб...

Image

В Бурятии девочка умерла после отказа родителей отправить её в бо...

Image

В Кузбассе мать двоих детей зарезала мужа-пьяницу

Image

Следком в Новосибирске проверяет обстоятельства падения девушки с...

Image

Тёплое начало марта прогнозируют синоптики в Новосибирске

Image

Росстат назвал самую распространённую причину смерти среди женщин

Image

Следователи озвучили причину смерти группы Дятлова

Image

Число жертв пожара в Кемеровской области выросло до восьми челове...

Image

Начальник ГИБДД может лишиться работы после убийства кабана в Нов...

Image

Следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской б...

Image

В Бердске задержали заместителя начальника отдела МВД