Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего в Искитимском районе

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Уголовное дело по факту смерти работника ООО «Современные горные технологии» возбуждено по статье «Нарушение правил техники безопасности».

СУ СК РФ по Новосибирской области возбудило уголовное дело по факту гибели рабочего на разрезе «Восточный» в Искитимском районе, которая произошла 5 марта. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил техники безопасности».

Вчера, 5 марта, 35-летний слесарь выполнял ремонт гусеничной ленты экскаватора. Работы выполнялись с нарушением техники безопасности и охраны труда, в результате чего сорвавшимся ковшом рабочему были причинены травмы, несовместимые с жизнью.

«Расследование уголовного дела предполагает выполнение комплекса следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего», – говорится на сайте СУ СК РФ по Новосибирской области.

Напомним, на разрезе «Восточный» при проведении ремонтных работ произошёл взрыв.