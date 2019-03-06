Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего в Искитимском районе

6 баллов
-4
65.8 74.51
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирские эксперты дали советы по выбору духов и косметики

сегодня 13:48 Woman 0 Коммент.

Сборная России лидирует в медальном зачёте Универсиады-2019

сегодня 12:38 Общество 0 Коммент.

Синоптики рассказали новосибирцам о погоде в предстоящие праздничные дни

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Медведь-шатун попал в фотоловушки Алтайского биосферного заповедника

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Рабочий погиб на карьере в Искитимском районе Новосибирской области

сегодня 09:29 Хроника 0 Коммент.

Развитию проекта Академгородок 2.0 может помешать нехватка кадров

сегодня 09:07 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске начинается кастинг на конкурс «Мисс Офис-2019»

сегодня 08:47 Woman 0 Коммент.

Роспотребнадзор дал советы по выбору и хранению цветов к 8 марта

сегодня 08:11 Woman 0 Коммент.

Минздрав предлагает штрафовать за плохую медпомощь

сегодня 07:48 Общество 0 Коммент.

Профессор Гарварда: счастье можно купить за деньги

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Начальник ГИБДД может лишиться работы после убийства кабана в Новосибирской области

вчера 22:42 Хроника 0 Коммент.

Следком проверит информацию о нападении мужчины на девочку в Новосибирской области

вчера 21:48 Хроника 0 Коммент.

Россияне скоро смогут покупать автомобили на AliExpress

вчера 20:43 Бизнес 0 Коммент.

Герой фильма про Майкла Джексона рассказал о фиктивных отношениях артиста с женщинами

вчера 20:06 Общество 0 Коммент.

В полиции рассказали о «дружественном» похищении кузбассовца на глазах у горожан

вчера 19:28 Хроника 0 Коммент.

Стала известна возможная причина смерти солиста The Prodigy

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

Эксперты пообещали скорое снижение ипотечных ставок

вчера 16:54 Бизнес 0 Коммент.

Кузбассовца оштрафовали на десять тысяч за перевёрнутый БелАЗ

вчера 16:06 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк устроит традиционную русскую Масленицу

вчера 15:48 Общество 0 Коммент.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего в Искитимском районе

Рубрика: проиcшествия

06.03.2019 12:06

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Уголовное дело по факту смерти работника ООО «Современные горные технологии» возбуждено по статье «Нарушение правил техники безопасности». 

СУ СК РФ по Новосибирской области возбудило уголовное дело по факту гибели рабочего на разрезе «Восточный» в Искитимском районе, которая произошла 5 марта. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил техники безопасности».

Вчера, 5 марта, 35-летний слесарь выполнял ремонт гусеничной ленты экскаватора. Работы выполнялись с нарушением техники безопасности и охраны труда, в результате чего сорвавшимся ковшом рабочему были причинены травмы, несовместимые с жизнью. 

«Расследование уголовного дела предполагает выполнение комплекса следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего», – говорится на сайте СУ СК РФ по Новосибирской области. 

Напомним, на разрезе «Восточный» при проведении ремонтных работ произошёл взрыв.

Теги: Искитим взрыв

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирские эксперты дали советы по выбору духов и косметики

сегодня 13:48 Woman 0 Коммент.

Сборная России лидирует в медальном зачёте Универсиады-2019

сегодня 12:38 Общество 0 Коммент.

Синоптики рассказали новосибирцам о погоде в предстоящие праздничные дни

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Медведь-шатун попал в фотоловушки Алтайского биосферного заповедника

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Рабочий погиб на карьере в Искитимском районе Новосибирской области

сегодня 09:29 Хроника 0 Коммент.

Развитию проекта Академгородок 2.0 может помешать нехватка кадров

сегодня 09:07 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске начинается кастинг на конкурс «Мисс Офис-2019»

сегодня 08:47 Woman 0 Коммент.

Роспотребнадзор дал советы по выбору и хранению цветов к 8 марта

сегодня 08:11 Woman 0 Коммент.

Минздрав предлагает штрафовать за плохую медпомощь

сегодня 07:48 Общество 0 Коммент.

Профессор Гарварда: счастье можно купить за деньги

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Начальник ГИБДД может лишиться работы после убийства кабана в Новосибирской области

вчера 22:42 Хроника 0 Коммент.

Следком проверит информацию о нападении мужчины на девочку в Новосибирской области

вчера 21:48 Хроника 0 Коммент.

Россияне скоро смогут покупать автомобили на AliExpress

вчера 20:43 Бизнес 0 Коммент.

Герой фильма про Майкла Джексона рассказал о фиктивных отношениях артиста с женщинами

вчера 20:06 Общество 0 Коммент.

В полиции рассказали о «дружественном» похищении кузбассовца на глазах у горожан

вчера 19:28 Хроника 0 Коммент.

Стала известна возможная причина смерти солиста The Prodigy

вчера 18:32 Общество 0 Коммент.

Эксперты пообещали скорое снижение ипотечных ставок

вчера 16:54 Бизнес 0 Коммент.

Кузбассовца оштрафовали на десять тысяч за перевёрнутый БелАЗ

вчера 16:06 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк устроит традиционную русскую Масленицу

вчера 15:48 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Новости по теме

Рабочий погиб на карьере в Искитимском районе Новосибирской области сегодня 09:29 Убийцу «женщины в чемодане» посадят на 11 лет в Новосибирской области 01.03.2019

Популярное

Image

Диетолог назвала самую опасную для здоровья начинку к блинам

Image

Массовое ДТП произошло под Евсино в Новосибирской области

Image

Блогер Илья Варламов раскритиковал новостройки на окраине Новосиб...

Image

В Бурятии девочка умерла после отказа родителей отправить её в бо...

Image

В Кузбассе мать двоих детей зарезала мужа-пьяницу

Image

Следком в Новосибирске проверяет обстоятельства падения девушки с...

Image

Тёплое начало марта прогнозируют синоптики в Новосибирске

Image

Росстат назвал самую распространённую причину смерти среди женщин

Image

Следователи озвучили причину смерти группы Дятлова

Image

Число жертв пожара в Кемеровской области выросло до восьми челове...

Image

Начальник ГИБДД может лишиться работы после убийства кабана в Нов...

Image

Следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской б...

Image

В Бердске задержали заместителя начальника отдела МВД