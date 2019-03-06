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Томские власти проверят интернат с матерящейся преподавательницей

Рубрика: общество

06.03.2019 20:22

кадр видео с ютуб-канала "Первого канала"

В интернете появилось видео, как учительница в Томске матерится при детях во время урока.

В томском интернате для слабослышащих детей преподавательница биологии слишком много себе позволяла на уроках. Неизвестный опубликовал видео, как она ругается с кем-то по телефону, не стесняясь в выражениях и «украшая» свою речь матом.

Далее, она начала общаться с одним из учеников, рассказав, что преподаёт в школе пять предметов, потому что у неё два высших образования.

Как рассказала ТАСС начальник департамента образования Томской области Ирина Гребцевич, теперь до 6 апреля в интернате пройдёт проверка по факту нарушения педагогической этики. По итогу будет вынесено решение.

Также она сообщила, что педагог сама написана заявление, чтобы у неё забрали занятия у класса, ученики которого и сняли скандальный ролик.

"Добавлю, сегодня в департамент общего образования поступили звонки от родителей класса в защиту педагога", — отметила начальника департамента.

Напомним, в июне 2018 года новосибирский заключённый обматерил надзирателей и добавил себе срок.

Теги: школы видео скандалы

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Томские власти проверят интернат с матерящейся преподавательницей

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сегодня 18:57 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 16:42 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 16:29 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:41 Общество 0 Коммент.

Артём Роговский уволился с должности пресс-секретаря мэра Новосибирска

сегодня 15:33 Политика 0 Коммент.

МЧС предупреждает жителей Новосибирской области об опасности на дорогах

сегодня 15:19 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

В квартире многодетной матери рухнул потолок

сегодня 14:14 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:48 Woman 0 Коммент.

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сегодня 13:16 Наука 0 Коммент.

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сегодня 12:38 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:29 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:07 Наука 0 Коммент.

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