Томские власти проверят интернат с матерящейся преподавательницей

кадр видео с ютуб-канала "Первого канала"

В интернете появилось видео, как учительница в Томске матерится при детях во время урока.

В томском интернате для слабослышащих детей преподавательница биологии слишком много себе позволяла на уроках. Неизвестный опубликовал видео, как она ругается с кем-то по телефону, не стесняясь в выражениях и «украшая» свою речь матом.

Далее, она начала общаться с одним из учеников, рассказав, что преподаёт в школе пять предметов, потому что у неё два высших образования.

Как рассказала ТАСС начальник департамента образования Томской области Ирина Гребцевич, теперь до 6 апреля в интернате пройдёт проверка по факту нарушения педагогической этики. По итогу будет вынесено решение.

Также она сообщила, что педагог сама написана заявление, чтобы у неё забрали занятия у класса, ученики которого и сняли скандальный ролик.

"Добавлю, сегодня в департамент общего образования поступили звонки от родителей класса в защиту педагога", — отметила начальника департамента.

Напомним, в июне 2018 года новосибирский заключённый обматерил надзирателей и добавил себе срок.