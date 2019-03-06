Томские власти проверят интернат с матерящейся преподавательницей

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Томские власти проверят интернат с матерящейся преподавательницейРубрика: общество
06.03.2019 20:22
кадр видео с ютуб-канала "Первого канала"
В интернете появилось видео, как учительница в Томске матерится при детях во время урока.
В томском интернате для слабослышащих детей преподавательница биологии слишком много себе позволяла на уроках. Неизвестный опубликовал видео, как она ругается с кем-то по телефону, не стесняясь в выражениях и «украшая» свою речь матом.
Далее, она начала общаться с одним из учеников, рассказав, что преподаёт в школе пять предметов, потому что у неё два высших образования.
Как рассказала ТАСС начальник департамента образования Томской области Ирина Гребцевич, теперь до 6 апреля в интернате пройдёт проверка по факту нарушения педагогической этики. По итогу будет вынесено решение.
Также она сообщила, что педагог сама написана заявление, чтобы у неё забрали занятия у класса, ученики которого и сняли скандальный ролик.
"Добавлю, сегодня в департамент общего образования поступили звонки от родителей класса в защиту педагога", — отметила начальника департамента.
Напомним, в июне 2018 года новосибирский заключённый обматерил надзирателей и добавил себе срок.
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