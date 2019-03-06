В Иркутске грабители забрали иномарку и потребовали за неё выкуп

фото с сайта ГУ МВД по Иркутской области

Трое грабителей отобрали у мужчины автомобиль и потребовали за него выкуп – хозяин не стал платить за своё имущество; через пару часов подозреваемых в угоне задержали.

В Иркутске силами сотрудников уголовного розыска и бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в ограблении жителя села Максимовщина. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Иркутской области

По версии оперативников, накануне потерпевший повздорил с компанией малознакомых мужчин в Ленинском районе города Иркутск. Подозреваемые выгнали мужчину из автомобиля «Тойота Корона» и потребовали за возврат иномарки 100 тысяч рублей. После того, как потерпевший отказался заплатить вымогателям, мужчины сели в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.

Сотрудники полиции опросили свидетелей и передали всем нарядам полиции ориентировку на подозреваемых и угнанный автомобиль. Через несколько часов мужчины были задержаны, а автомобиль обнаружен в Севастопольском районе города.

Задержанными оказались трое мужчин в возрасте от 25 до 30 лет, двое из которых были фигурантами других уголовных дел.

Подозреваемых в грабеже мужчин поместили в изолятор временного содержания. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, мужчина похитил хаски ради выкупа в Кузбассе.