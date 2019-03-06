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В Новосибирске отменили концерт Димы Билана из-за травмы артиста

Рубрика: афиша, культура

06.03.2019 18:57

ФОТО ИЗ INSTAGRAM ДИМЫ БИЛАНА

Популярный российский певец сломал ногу, из-за чего ему пришлось на долгое время отложить концертный тур.

30 марта в ЛДС «Сибирь» должно было пройти фэнтези-шоу Димы Билана «Планета Билан». Однако, сегодня, 5 марта стало известно на сайте артиста, что из-за его травмы концерт пришлось отменить.

Тур начнётся теперь осенью. Точная информация о том, когда же шоу приедет в Новосибирск, появится позже. Билеты будут действительны для следующего концерта или же их можно обменять.

«Все, кто купил билеты на мартовские шоу, главное не переживайте за билеты — всё сделаем в лучшем виде», — написал на своей странице Дима Билан.

Ранее, 18 февраля, артист поскользнулся на льду и сломал ногу. На данный момент он передвигается на инвалидной коляске.

Напомним, в апреле 2017 года Омский свитер спас Диму Билана от метели на гастролях в Новосибирске.

Теги: знаменитости концерты

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сегодня 16:29 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:41 Общество 0 Коммент.

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