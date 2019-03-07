6 баллов
-2
65.84 74.42
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирец продаёт футбольный мяч за 180 тысяч рублей

сегодня 13:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирские врачи рассказали американским коллегам о спасении беременной

сегодня 12:39 Наука 0 Коммент.

Эксперты назвали самые женские профессии в Новосибирске

сегодня 12:09 Общество 0 Коммент.

Рейс S7 Благовещенск – Новосибирск задержалcя на семь часов

сегодня 10:52 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам предложили сэкономить на посещении дельфинария

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал вредные для здоровья шоколадные пасты

сегодня 09:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт вечер в честь погибшего солиста The Prodigy

сегодня 08:51 Афиша 0 Коммент.

Опубликован трейлер последнего сезона «Игры престолов»

сегодня 08:11 Афиша 0 Коммент.

В России могут появиться платные вытрезвители

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Отель-пансионат в виде замка продают за 38 миллионов рублей на новосибирском «Авито»

сегодня 07:13 Бизнес 0 Коммент.

Томские власти проверят интернат с матерящейся преподавательницей

вчера 20:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели вызволили ребёнка из запертой машины

вчера 19:47 Хроника 0 Коммент.

Школьница с романтичной татуировкой пропала в Новосибирске

вчера 19:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске отменили концерт Димы Билана из-за травмы артиста

вчера 18:57 Афиша 0 Коммент.

Сибирячка спонсировала террористов ИГ в течение трёх лет

вчера 17:29 Общество 0 Коммент.

Европа Плюс дарит iPhone за улыбку

вчера 16:42 Афиша 0 Коммент.

Госдума запретила размещать хостелы в жилых домах

вчера 16:29 Общество 0 Коммент.

Артём Роговский уволился с должности пресс-секретаря мэра Новосибирска

вчера 15:33 Политика 0 Коммент.

МЧС предупреждает жителей Новосибирской области об опасности на дорогах

вчера 15:19 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт вечер в честь погибшего солиста The Prodigy

Рубрика: афиша, культура

07.03.2019 08:51

фото из группы The Rooks соцсети «ВКонтакте»

Поклонники творчества Кита Флинта соберутся в новосибирском баре.

Сегодня, 7 марта, в 21 час в баре The Rooks (улица Коммунистическая, 45) состоится вечер, посвящённый Киту Флинту и группе The Prodigy. Гости смогут послушать сеты из самых знаковых и редких композиций группы.

Также на большом экране покажут старые концертные записи и клипы The Prodigy. На баре же посетители смогут выпить тематический напиток.

«Мы уверены, что лучший способ выразить свое уважение деяниям Кита Флинта – это собраться в любимом баре тесным кругом единомышленников, вспомнить яркие концерты и любимые композиции, услышать виниловый сет и раствориться в атмосфере ностальгии», – сообщили организаторы.

Вход на мероприятие свободный.

Напомним, 5 февраля стала известна возможная причина смерти солиста The Prodigy.

Теги: отдых знаменитости музыка

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирец продаёт футбольный мяч за 180 тысяч рублей

сегодня 13:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирские врачи рассказали американским коллегам о спасении беременной

сегодня 12:39 Наука 0 Коммент.

Эксперты назвали самые женские профессии в Новосибирске

сегодня 12:09 Общество 0 Коммент.

Рейс S7 Благовещенск – Новосибирск задержалcя на семь часов

сегодня 10:52 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам предложили сэкономить на посещении дельфинария

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал вредные для здоровья шоколадные пасты

сегодня 09:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт вечер в честь погибшего солиста The Prodigy

сегодня 08:51 Афиша 0 Коммент.

Опубликован трейлер последнего сезона «Игры престолов»

сегодня 08:11 Афиша 0 Коммент.

В России могут появиться платные вытрезвители

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Отель-пансионат в виде замка продают за 38 миллионов рублей на новосибирском «Авито»

сегодня 07:13 Бизнес 0 Коммент.

Томские власти проверят интернат с матерящейся преподавательницей

вчера 20:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели вызволили ребёнка из запертой машины

вчера 19:47 Хроника 0 Коммент.

Школьница с романтичной татуировкой пропала в Новосибирске

вчера 19:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске отменили концерт Димы Билана из-за травмы артиста

вчера 18:57 Афиша 0 Коммент.

Сибирячка спонсировала террористов ИГ в течение трёх лет

вчера 17:29 Общество 0 Коммент.

Европа Плюс дарит iPhone за улыбку

вчера 16:42 Афиша 0 Коммент.

Госдума запретила размещать хостелы в жилых домах

вчера 16:29 Общество 0 Коммент.

Артём Роговский уволился с должности пресс-секретаря мэра Новосибирска

вчера 15:33 Политика 0 Коммент.

МЧС предупреждает жителей Новосибирской области об опасности на дорогах

вчера 15:19 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
сегодня 13:35

События выходных: исповедь хулигана

Детские шалости, алтайск...

Читать далее
Image
28.02.2019

События выходных: всем сестрам по серьгам

Оперная икона ...

Читать далее
Image
20.02.2019

Миссия выполнима

На выбор подарков к 23 февраля можно потратить всего 60 мин...

Читать далее
Image
07.02.2019

События выходных: остаёмся зимовать

Пёстрые циркачи на воде,...

Читать далее
Image
14.11.2018

Я влюбился и переезжаю к тебе

Пост о том, как «Жуковка» круто измен...

Читать далее
Image
23.10.2018

Монстры под водой: кого можно поймать в реках Сибири

Под тёмной водой прячутся тайны огромных размеров и удивительных...

Читать далее

Новости по теме

В Новосибирске отменили концерт Димы Билана из-за травмы артиста вчера 18:57 Герой фильма про Майкла Джексона рассказал о фиктивных отношениях артиста с женщинами 05.03.2019 Стала известна возможная причина смерти солиста The Prodigy 05.03.2019

Популярное

Image

Диетолог назвала самую опасную для здоровья начинку к блинам

Image

Массовое ДТП произошло под Евсино в Новосибирской области

Image

В Бурятии девочка умерла после отказа родителей отправить её в бо...

Image

Начальник ГИБДД может лишиться работы после убийства кабана в Нов...

Image

В Кузбассе мать двоих детей зарезала мужа-пьяницу

Image

Следком в Новосибирске проверяет обстоятельства падения девушки с...

Image

Следователи озвучили причину смерти группы Дятлова

Image

Кузбассовца оштрафовали на десять тысяч за перевёрнутый БелАЗ

Image

Следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской б...

Image

В Бердске задержали заместителя начальника отдела МВД

Image

Школьница с романтичной татуировкой пропала в Новосибирске

Image

Пять автомобилей столкнулись на Красном проспекте в Новосибирске

Image

В Новосибирске потеплеет до +6 градусов