В Новосибирске пройдёт вечер в честь погибшего солиста The Prodigy

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В Новосибирске пройдёт вечер в честь погибшего солиста The ProdigyРубрика: афиша, культура
07.03.2019 08:51
фото из группы The Rooks соцсети «ВКонтакте»
Поклонники творчества Кита Флинта соберутся в новосибирском баре.
Сегодня, 7 марта, в 21 час в баре The Rooks (улица Коммунистическая, 45) состоится вечер, посвящённый Киту Флинту и группе The Prodigy. Гости смогут послушать сеты из самых знаковых и редких композиций группы.
Также на большом экране покажут старые концертные записи и клипы The Prodigy. На баре же посетители смогут выпить тематический напиток.
«Мы уверены, что лучший способ выразить свое уважение деяниям Кита Флинта – это собраться в любимом баре тесным кругом единомышленников, вспомнить яркие концерты и любимые композиции, услышать виниловый сет и раствориться в атмосфере ностальгии», – сообщили организаторы.
Вход на мероприятие свободный.
Напомним, 5 февраля стала известна возможная причина смерти солиста The Prodigy.
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