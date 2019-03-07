В Новосибирске пройдёт вечер в честь погибшего солиста The Prodigy

фото из группы The Rooks соцсети «ВКонтакте»

Поклонники творчества Кита Флинта соберутся в новосибирском баре.

Сегодня, 7 марта, в 21 час в баре The Rooks (улица Коммунистическая, 45) состоится вечер, посвящённый Киту Флинту и группе The Prodigy. Гости смогут послушать сеты из самых знаковых и редких композиций группы.

Также на большом экране покажут старые концертные записи и клипы The Prodigy. На баре же посетители смогут выпить тематический напиток.

«Мы уверены, что лучший способ выразить свое уважение деяниям Кита Флинта – это собраться в любимом баре тесным кругом единомышленников, вспомнить яркие концерты и любимые композиции, услышать виниловый сет и раствориться в атмосфере ностальгии», – сообщили организаторы.

Вход на мероприятие свободный.

Напомним, 5 февраля стала известна возможная причина смерти солиста The Prodigy.