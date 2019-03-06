В Новосибирской области количество заболевших гриппом выросло на 20 %

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Большинство людей, которые обратились в медучреждения за помощью, не ставили прививки от гриппа.

За последнюю неделю этого года в области по поводу заболеваемости ОРВИ и гриппом обратились в больницы более 20 тысяч человек. Официальную статистику вчера, 5 марта, опубликовал Роспотребнадзор по Новосибирской области.

Чаще всего болеют люди старше 15 лет. Всего за девятую неделю 2019 года гриппом заболело 90 человек, на прошлой неделе их было 74. Все заболевшие не ставили прививки.

Однако общее число заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 9,5 %. На данный момент в Новосибирской области привито около 1,4 миллиона человек – это чуть больше половины населения.

За эпидемиологический сезон среди заболевших циркулируют риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа, также вирусы гриппа А/H3N2, А/H1N1, вошедшие в состав вакцины, что гарантирует привитым достаточную защиту от заболевания гриппом.

Напомним, в конце февраля новосибирские учёные назвали недостатки вакцин от гриппа.