В России могут появиться платные вытрезвители

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В России могут появиться платные вытрезвителиРубрика: общество
07.03.2019 07:47
фото с сайта pixabay.com
Согласно законопроекту, в стране будут возрождать вытрезвители; только теперь за их услуги придётся платить.
Глава комитета Совета Федерации по соцполитике, один из авторов законопроекта о возрождении вытрезвителей Валерий Рязанский заявил, что у регионов будет возможность создавать на базе муниципально-частного партнёрства данные учреждения. При этом за их услуги гражданам придётся платить.
«В этом случае появляется возможность, чтобы люди, виновные в том, что они пьяные ходят по улицам, а после этого им оказываются услуги [вытрезвителей], сами платили за них. Это естественно, потому что в нынешних условиях мы не можем с них взять деньги, к сожалению, за эти услуги», — сообщил ТАСС пояснил Валерий Рязанский.
Также он рассказал, что на данный момент отзывов от правительства не поступало. О порядке по взиманию платы за проведённую в вытрезвителе ночь глава Совфеда не уточнил.
В России с 2011 года нет вытрезвителей, а МВД лишили полномочий по их ведению.
Напомним, в марте 2018 года депутат заксобрания предложила вновь открыть в Новосибирской области вытрезвители – полиция была готова предоставить методические рекомендации.
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МЧС предупреждает жителей Новосибирской области об опасности на дорогах
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