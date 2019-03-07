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В России могут появиться платные вытрезвители

Рубрика: общество

07.03.2019 07:47

фото с сайта pixabay.com

Согласно законопроекту, в стране будут возрождать вытрезвители; только теперь за их услуги придётся платить.

Глава комитета Совета Федерации по соцполитике, один из авторов законопроекта о возрождении вытрезвителей Валерий Рязанский заявил, что у регионов будет возможность создавать на базе муниципально-частного партнёрства данные учреждения. При этом за их услуги гражданам придётся платить.

«В этом случае появляется возможность, чтобы люди, виновные в том, что они пьяные ходят по улицам, а после этого им оказываются услуги [вытрезвителей], сами платили за них. Это естественно, потому что в нынешних условиях мы не можем с них взять деньги, к сожалению, за эти услуги», — сообщил ТАСС пояснил Валерий Рязанский.

Также он рассказал, что на данный момент отзывов от правительства не поступало. О порядке по взиманию платы за проведённую в вытрезвителе ночь глава Совфеда не уточнил.

В России с 2011 года нет вытрезвителей, а МВД лишили полномочий по их ведению.

Напомним, в марте 2018 года депутат заксобрания предложила вновь открыть в Новосибирской области вытрезвители – полиция была готова предоставить методические рекомендации.

Теги: законотворчество

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Предложить новость

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сегодня 10:52 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:11 Афиша 0 Коммент.

В России могут появиться платные вытрезвители

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:13 Бизнес 0 Коммент.

Томские власти проверят интернат с матерящейся преподавательницей

вчера 20:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели вызволили ребёнка из запертой машины

вчера 19:47 Хроника 0 Коммент.

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вчера 19:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске отменили концерт Димы Билана из-за травмы артиста

вчера 18:57 Афиша 0 Коммент.

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вчера 17:29 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:42 Афиша 0 Коммент.

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вчера 16:29 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:33 Политика 0 Коммент.

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вчера 15:19 Общество 0 Коммент.

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