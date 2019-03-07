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Росконтроль назвал вредные для здоровья шоколадные пасты

Рубрика: общество

07.03.2019 09:09

Фото с сайта pixabay.com

 

Эксперты проверили шесть марок шоколадных паст; в одной из них нашли плесень.

Специалисты Росконтроля проверили в лаборатории шесть марок шоколадных паст: Nutella, Fine Life, Zentis Nusspli, «Бурёшка», «То, что надо!» и «Шоколадные реки». Кондитерские изделия оценивали по 70 пунктам. Основные критерии – качество и безопасность.

В чёрный список по версии Росконтроля попали пасты «Бурёшка», «То, что надо!» и «Шоколадные реки». После экспертизы было выявлено, что они не соответствуют правилам безопасности. Например, «Бурёшка», как выяснилось, содержит токсины, а в «То, что надо!» нашли плесень.

Полностью соответствуют критериям качества только две марки: Nutella и Fine Life. Первая по версии Росконтроля набрала 64 балла, а вторая – 61.

Напомним, 22 февраля 2019 года Росконтроль обнаружил вареники с опасными бактериями. 

Теги: качество проверки Росконтроль

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Предложить новость

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сегодня 13:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирские врачи рассказали американским коллегам о спасении беременной

сегодня 12:39 Наука 0 Коммент.

Эксперты назвали самые женские профессии в Новосибирске

сегодня 12:09 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:52 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам предложили сэкономить на посещении дельфинария

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал вредные для здоровья шоколадные пасты

сегодня 09:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт вечер в честь погибшего солиста The Prodigy

сегодня 08:51 Афиша 0 Коммент.

Опубликован трейлер последнего сезона «Игры престолов»

сегодня 08:11 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:13 Бизнес 0 Коммент.

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вчера 18:57 Афиша 0 Коммент.

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вчера 17:29 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:42 Афиша 0 Коммент.

Госдума запретила размещать хостелы в жилых домах

вчера 16:29 Общество 0 Коммент.

Артём Роговский уволился с должности пресс-секретаря мэра Новосибирска

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