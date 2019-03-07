Росконтроль назвал вредные для здоровья шоколадные пасты

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Эксперты проверили шесть марок шоколадных паст; в одной из них нашли плесень.

Специалисты Росконтроля проверили в лаборатории шесть марок шоколадных паст: Nutella, Fine Life, Zentis Nusspli, «Бурёшка», «То, что надо!» и «Шоколадные реки». Кондитерские изделия оценивали по 70 пунктам. Основные критерии – качество и безопасность.

В чёрный список по версии Росконтроля попали пасты «Бурёшка», «То, что надо!» и «Шоколадные реки». После экспертизы было выявлено, что они не соответствуют правилам безопасности. Например, «Бурёшка», как выяснилось, содержит токсины, а в «То, что надо!» нашли плесень.

Полностью соответствуют критериям качества только две марки: Nutella и Fine Life. Первая по версии Росконтроля набрала 64 балла, а вторая – 61.

Напомним, 22 февраля 2019 года Росконтроль обнаружил вареники с опасными бактериями.