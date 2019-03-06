В Новосибирской области будут судить двоих мужчин за попытку задушить таксиста

ФОТО ПРЕДОСТАВИЛА ПРЕСС-СЛУЖБА МВД ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В декабре прошлого года полиция задержала двух мужчин, попытавшихся убить водителя такси и присвоить его автомобиль; за разбой и покушение на убийство обвиняемые предстанут перед судом.

В Новосибирской области пройдёт судебный процесс над двумя жителями города Карасука, которые обвиняются в разбойном нападении на водителя такси и покушении на убийство.

По материалам следователей, в декабре 2018 года мужчины 22 и 27 лет вызвали такси. Приехав по адресу, злоумышленники достали заготовленную заранее верёвку и попытались задушить ею водителя.

Когда от недостатка кислорода водитель потерял сознание, обвиняемые сочли его мёртвым и поместили в багажник. После этого злоумышленники решили покататься на угнанном авто.

На одной из улиц преступники остановили машину. Водитель сумел выбраться из запертого багажника и сообщил о случившемся в полицию. Вскоре подозреваемые были задержаны.

Сегодня, 6 марта, следователи завершили расследование. Обвинительное заключение будет направлено в суд. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Иркутске грабители забрали иномарку и потребовали за неё выкуп.