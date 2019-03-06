В Новосибирской области будут судить двоих мужчин за попытку задушить таксиста

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В Новосибирской области будут судить двоих мужчин за попытку задушить таксистаРубрика: проиcшествия
06.03.2019 15:55
ФОТО ПРЕДОСТАВИЛА ПРЕСС-СЛУЖБА МВД ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В декабре прошлого года полиция задержала двух мужчин, попытавшихся убить водителя такси и присвоить его автомобиль; за разбой и покушение на убийство обвиняемые предстанут перед судом.
В Новосибирской области пройдёт судебный процесс над двумя жителями города Карасука, которые обвиняются в разбойном нападении на водителя такси и покушении на убийство.
По материалам следователей, в декабре 2018 года мужчины 22 и 27 лет вызвали такси. Приехав по адресу, злоумышленники достали заготовленную заранее верёвку и попытались задушить ею водителя.
Когда от недостатка кислорода водитель потерял сознание, обвиняемые сочли его мёртвым и поместили в багажник. После этого злоумышленники решили покататься на угнанном авто.
На одной из улиц преступники остановили машину. Водитель сумел выбраться из запертого багажника и сообщил о случившемся в полицию. Вскоре подозреваемые были задержаны.
Сегодня, 6 марта, следователи завершили расследование. Обвинительное заключение будет направлено в суд. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Иркутске грабители забрали иномарку и потребовали за неё выкуп.
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