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Замдиректора клиники Мешалкина останется в СИЗО

Рубрика: общество

06.03.2019 15:41

Фото корреспондента Сиб.фм

Сегодня, 6 марта, областной суд провёл слушания по изменению меры пресечения для фигурантов дела о коррупции в одном из крупнейших медицинских центров России. 

В Новосибирском областном суде сегодня, 6 марта, прошли слушания по изменению меры пресечения для арестованного ранее замдиректора новосибирской клиники Мешалкина Евгения Покушалова. Апелляция была подана защитой топ-менеджера клиники. По решению суда Покушалов останется в изоляторе временного содержания. 

Напомним, сотрудники ФСБ задержали Евгения Покушалова 20 февраля на рабочем месте в клинике Мешалкина. После проведения обысков Покушалову предъявили обвинение в хищении почти 1,3 миллиарда рублей, а также отмывании денег в особо крупном размере. 

Через два дня, 22 февраля, в Центральном районном суде города Новосибирска для Покушалова и остальных фигурантов дела была избрана мера пресечения – из зала суда обвиняемые отправились в СИЗО. Защита обвиняемых настаивала на домашнем аресте. 

«Вообще не понимаю, что происходит. Ничего не понимаю в этой стране и как такое возможно», – прокомментировал свой арест Евгений Покушалов. 

Напомним, УФАС признали оштрафовало клинику Мешалкина на 100 тысяч рублей. 

Теги: клиника Мешалкина Покушалов Сизо Мера пресечения

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Лента новостей

Предложить новость

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сегодня 16:42 Афиша 0 Коммент.

Госдума запретила размещать хостелы в жилых домах

сегодня 16:29 Общество 0 Коммент.

Замдиректора клиники Мешалкина останется в СИЗО

сегодня 15:41 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:33 Политика 0 Коммент.

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сегодня 15:19 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы добились сноса пристройки рядом с ДК Горького

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

В квартире многодетной матери рухнул потолок

сегодня 14:14 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские эксперты дали советы по выбору духов и косметики

сегодня 13:48 Woman 0 Коммент.

Проблемы с зубами могут спровоцировать развитие рака

сегодня 13:16 Наука 0 Коммент.

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сегодня 12:38 Общество 0 Коммент.

Синоптики рассказали новосибирцам о погоде в предстоящие праздничные дни

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Рабочий погиб на карьере в Искитимском районе Новосибирской области

сегодня 09:29 Хроника 0 Коммент.

Развитию проекта Академгородок 2.0 может помешать нехватка кадров

сегодня 09:07 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске начинается кастинг на конкурс «Мисс Офис-2019»

сегодня 08:47 Woman 0 Коммент.

Роспотребнадзор дал советы по выбору и хранению цветов к 8 марта

сегодня 08:11 Woman 0 Коммент.

Минздрав предлагает штрафовать за плохую медпомощь

сегодня 07:48 Общество 0 Коммент.

Профессор Гарварда: счастье можно купить за деньги

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Начальник ГИБДД может лишиться работы после убийства кабана в Новосибирской области

вчера 22:42 Хроника 0 Коммент.

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