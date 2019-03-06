Замдиректора клиники Мешалкина останется в СИЗО

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Сегодня, 6 марта, областной суд провёл слушания по изменению меры пресечения для фигурантов дела о коррупции в одном из крупнейших медицинских центров России.

В Новосибирском областном суде сегодня, 6 марта, прошли слушания по изменению меры пресечения для арестованного ранее замдиректора новосибирской клиники Мешалкина Евгения Покушалова. Апелляция была подана защитой топ-менеджера клиники. По решению суда Покушалов останется в изоляторе временного содержания.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали Евгения Покушалова 20 февраля на рабочем месте в клинике Мешалкина. После проведения обысков Покушалову предъявили обвинение в хищении почти 1,3 миллиарда рублей, а также отмывании денег в особо крупном размере.

Через два дня, 22 февраля, в Центральном районном суде города Новосибирска для Покушалова и остальных фигурантов дела была избрана мера пресечения – из зала суда обвиняемые отправились в СИЗО. Защита обвиняемых настаивала на домашнем аресте.

«Вообще не понимаю, что происходит. Ничего не понимаю в этой стране и как такое возможно», – прокомментировал свой арест Евгений Покушалов.

Напомним, УФАС признали оштрафовало клинику Мешалкина на 100 тысяч рублей.