Новосибирцы добились сноса пристройки рядом с ДК Горького

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Новосибирцы добились сноса пристройки рядом с ДК ГорькогоРубрика: общество
06.03.2019 14:41
Фото с официального сайта Дворца культуры имени Горького
Пристройка к дому № 38 на улице Богдана Хмельницкого появилась почти два года назад; власти признали её незаконной.
Прокуратура заставила снести кирпичную стену и металлоконструкцию, которую в 2017 году пристроили к дому по адресу Богдана Хмельницкого, 38 , который входит в комплекс историко-культурного наследия «Дворец культуры имени Горького». Информация об этом появилась сегодня, 6 января, на сайте областной прокуратуры.
«Как показала проверка, гражданин пристроил к стене памятника объект из металлоконструкций без согласования с Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области и собственниками входящего в охранный комплекс жилого дома», – говорится в сообщении.
После проверки прокурор обратился в Центральный районный суд с иском о сносе незаконной пристройки. Сегодня, 6 марта 2019 года, её демонтировали.
В конце 2017 года жители дома № 38 пожаловались в прокуратуру на незаконную пристройку, а в июле 2018 года эксперты «Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия» решили, что сооружение портит вид памятника архитектуры.
Напомним, 16 февраля полиция проверила начавшееся «строительство» у лицея «Надежда Сибири»
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