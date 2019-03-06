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Рубрика: общество

06.03.2019 14:41

Фото с официального сайта Дворца культуры имени Горького

Пристройка к дому № 38 на улице Богдана Хмельницкого появилась почти два года назад; власти признали её незаконной.

Прокуратура заставила снести кирпичную стену и металлоконструкцию, которую в 2017 году пристроили к дому по адресу Богдана Хмельницкого, 38 , который входит в комплекс историко-культурного наследия «Дворец культуры имени Горького». Информация об этом появилась сегодня, 6 января, на сайте областной прокуратуры.

«Как показала проверка, гражданин пристроил к стене памятника объект из металлоконструкций без согласования с Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области и собственниками входящего в охранный комплекс жилого дома», – говорится в сообщении.

После проверки прокурор обратился в Центральный районный суд с иском о сносе незаконной пристройки. Сегодня, 6 марта 2019 года, её демонтировали.

В конце 2017 года жители дома № 38 пожаловались в прокуратуру на незаконную пристройку, а в июле 2018 года эксперты «Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия» решили, что сооружение портит вид памятника архитектуры.

Напомним, 16 февраля полиция проверила начавшееся «строительство» у лицея «Надежда Сибири»

Теги: строительство прокуратура снос

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Европа Плюс дарит iPhone за улыбку

сегодня 16:42 Афиша 0 Коммент.

Госдума запретила размещать хостелы в жилых домах

сегодня 16:29 Общество 0 Коммент.

Замдиректора клиники Мешалкина останется в СИЗО

сегодня 15:41 Общество 0 Коммент.

Артём Роговский уволился с должности пресс-секретаря мэра Новосибирска

сегодня 15:33 Политика 0 Коммент.

МЧС предупреждает жителей Новосибирской области об опасности на дорогах

сегодня 15:19 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы добились сноса пристройки рядом с ДК Горького

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

В квартире многодетной матери рухнул потолок

сегодня 14:14 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские эксперты дали советы по выбору духов и косметики

сегодня 13:48 Woman 0 Коммент.

Проблемы с зубами могут спровоцировать развитие рака

сегодня 13:16 Наука 0 Коммент.

Сборная России лидирует в медальном зачёте Универсиады-2019

сегодня 12:38 Общество 0 Коммент.

Синоптики рассказали новосибирцам о погоде в предстоящие праздничные дни

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Рабочий погиб на карьере в Искитимском районе Новосибирской области

сегодня 09:29 Хроника 0 Коммент.

Развитию проекта Академгородок 2.0 может помешать нехватка кадров

сегодня 09:07 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске начинается кастинг на конкурс «Мисс Офис-2019»

сегодня 08:47 Woman 0 Коммент.

Роспотребнадзор дал советы по выбору и хранению цветов к 8 марта

сегодня 08:11 Woman 0 Коммент.

Минздрав предлагает штрафовать за плохую медпомощь

сегодня 07:48 Общество 0 Коммент.

Профессор Гарварда: счастье можно купить за деньги

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Начальник ГИБДД может лишиться работы после убийства кабана в Новосибирской области

вчера 22:42 Хроника 0 Коммент.

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