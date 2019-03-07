Более семи миллионов цветов привезли в Новосибирскую область к 8 марта

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С 27 февраля по 5 марта в Новосибирск прибыло 7,64 миллиона срезов цветов: это больше трети объёма цветочной продукции, ввезённой с начала года.

За два месяца 2019 года в Новосибирскую область завезли более 20 миллионов срезов цветов и горшечных растений. Больше трети – в канун Международного женского дня. Об этом сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

В регионе по-прежнему лидеры по популярности – розы, хризантемы, герберы, тюльпаны и орхидеи.

«В процессе досмотра цветочных товарных партий был выявлен 41 случай обнаружения карантинных объектов – западный калифорнийский цветочный трипс и табачная белокрылка, что повлекло за собой уничтожение 10 621 среза кампанулы, роз, хризантем, гвоздик и эустом», – сообщили в Россельхознадзоре.

Напомним, перед 8 марта в цветочных магазинах Новосибирска появились уникальные виды растений.