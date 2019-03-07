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Более семи миллионов цветов привезли в Новосибирскую область к 8 марта

Рубрика: общество

07.03.2019 10:12

фото с сайта pixabay.com

С 27 февраля по 5 марта в Новосибирск прибыло 7,64 миллиона срезов цветов: это больше трети объёма цветочной продукции, ввезённой с начала года. 

За два месяца 2019 года в Новосибирскую область завезли более 20 миллионов срезов цветов и горшечных растений. Больше трети – в канун Международного женского дня. Об этом сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

В регионе по-прежнему лидеры по популярности – розы, хризантемы, герберы, тюльпаны и орхидеи. 

«В процессе досмотра цветочных товарных партий был выявлен 41 случай обнаружения карантинных объектов – западный калифорнийский цветочный трипс и табачная белокрылка, что повлекло за собой уничтожение 10 621 среза кампанулы, роз, хризантем, гвоздик и эустом», – сообщили в Россельхознадзоре. 

Напомним, перед 8 марта в цветочных магазинах Новосибирска появились уникальные виды растений.

Теги: Россельхознадзор цветы 8 марта

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Предложить новость

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сегодня 13:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирские врачи рассказали американским коллегам о спасении беременной

сегодня 12:39 Наука 0 Коммент.

Эксперты назвали самые женские профессии в Новосибирске

сегодня 12:09 Общество 0 Коммент.

Рейс S7 Благовещенск – Новосибирск задержалcя на семь часов

сегодня 10:52 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам предложили сэкономить на посещении дельфинария

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал вредные для здоровья шоколадные пасты

сегодня 09:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт вечер в честь погибшего солиста The Prodigy

сегодня 08:51 Афиша 0 Коммент.

Опубликован трейлер последнего сезона «Игры престолов»

сегодня 08:11 Афиша 0 Коммент.

В России могут появиться платные вытрезвители

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Отель-пансионат в виде замка продают за 38 миллионов рублей на новосибирском «Авито»

сегодня 07:13 Бизнес 0 Коммент.

Томские власти проверят интернат с матерящейся преподавательницей

вчера 20:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели вызволили ребёнка из запертой машины

вчера 19:47 Хроника 0 Коммент.

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В Новосибирске отменили концерт Димы Билана из-за травмы артиста

вчера 18:57 Афиша 0 Коммент.

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вчера 16:42 Афиша 0 Коммент.

Госдума запретила размещать хостелы в жилых домах

вчера 16:29 Общество 0 Коммент.

Артём Роговский уволился с должности пресс-секретаря мэра Новосибирска

вчера 15:33 Политика 0 Коммент.

МЧС предупреждает жителей Новосибирской области об опасности на дорогах

вчера 15:19 Общество 0 Коммент.

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