Двое мужчин забросали «коктейлями Молотова» здание мэрии Красноярска

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Двое мужчин забросали «коктейлями Молотова» здание мэрии КрасноярскаРубрика: проиcшествия
07.03.2019 20:19
кадр видео с ютуб-канала Baza
Красноярская полиция задержала подозреваемых в умышленном поджоге административного здания.
В интернете опубликовали видео, как мужчина бросает в здание мэрии бутылки в зажигательной смесью. Примечательно, что злоумышленник немного пролил на себя и его одежда загорелась.
Как сообщил руководитель пресс-службы главного управления МВД по краю Владимир Юрченко «Интерфаксу», полиция задержала и арестовала двоих подозреваемых.
«Задержаны двое мужчин 25 и 27 лет за попытку поджога и умышленной порчи имущества административного здания. Возбуждены два уголовных дела по статьям "Попытка умышленного повреждения или уничтожения имущества" и "Хулиганство"», — рассказали в полиции
Владимир Юрченко отметил, что на данный момент в отношении одного из задержанных назначили судебно-психиатрическую экспертизу.
Напомним, в июле 2018 года стало известно, что за подготовку к массовым беспорядкам с «коктейлями Молотова» новосибирцам грозит срок.
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