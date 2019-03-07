Двое мужчин забросали «коктейлями Молотова» здание мэрии Красноярска

кадр видео с ютуб-канала Baza

Красноярская полиция задержала подозреваемых в умышленном поджоге административного здания.

В интернете опубликовали видео, как мужчина бросает в здание мэрии бутылки в зажигательной смесью. Примечательно, что злоумышленник немного пролил на себя и его одежда загорелась.

Как сообщил руководитель пресс-службы главного управления МВД по краю Владимир Юрченко «Интерфаксу», полиция задержала и арестовала двоих подозреваемых.

«Задержаны двое мужчин 25 и 27 лет за попытку поджога и умышленной порчи имущества административного здания. Возбуждены два уголовных дела по статьям "Попытка умышленного повреждения или уничтожения имущества" и "Хулиганство"», — рассказали в полиции

Владимир Юрченко отметил, что на данный момент в отношении одного из задержанных назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

Напомним, в июле 2018 года стало известно, что за подготовку к массовым беспорядкам с «коктейлями Молотова» новосибирцам грозит срок.