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Двое мужчин забросали «коктейлями Молотова» здание мэрии Красноярска

Рубрика: проиcшествия

07.03.2019 20:19

кадр видео с ютуб-канала Baza

Красноярская полиция задержала подозреваемых в умышленном поджоге административного здания.

В интернете опубликовали видео, как мужчина бросает в здание мэрии бутылки в зажигательной смесью. Примечательно, что злоумышленник немного пролил на себя и его одежда загорелась.

Как сообщил руководитель пресс-службы главного управления МВД по краю Владимир Юрченко «Интерфаксу», полиция задержала и арестовала двоих подозреваемых.

«Задержаны двое мужчин 25 и 27 лет за попытку поджога и умышленной порчи имущества административного здания. Возбуждены два уголовных дела по статьям "Попытка умышленного повреждения или уничтожения имущества" и "Хулиганство"», —  рассказали в полиции

Владимир Юрченко отметил, что на данный момент в отношении одного из задержанных назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

Напомним, в июле 2018 года стало известно, что за подготовку к массовым беспорядкам с «коктейлями Молотова» новосибирцам грозит срок.

Теги: преступность МВД

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сегодня 17:37 Woman 0 Коммент.

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сегодня 14:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирские врачи рассказали американским коллегам о спасении беременной

сегодня 12:39 Наука 0 Коммент.

Эксперты назвали самые женские профессии в Новосибирске

сегодня 12:09 Общество 0 Коммент.

Рейс S7 Благовещенск – Новосибирск задержалcя на семь часов

сегодня 10:52 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам предложили сэкономить на посещении дельфинария

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

У сибиряков обнаружили помогающую выжить при морозах мутацию

сегодня 09:59 Наука 0 Коммент.

Росконтроль назвал вредные для здоровья шоколадные пасты

сегодня 09:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт вечер в честь погибшего солиста The Prodigy

сегодня 08:51 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 08:11 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

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вчера 20:22 Общество 0 Коммент.

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