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Эксперты назвали самые женские профессии в Новосибирске

Рубрика: общество

07.03.2019 12:09

фото сайта pixabay.com

Согласно данным исследования, за последние несколько лет увеличилось количество женщин-руководителей. 

Накануне 8 марта аналитики HeadHunter провели исследование: они рассмотрели резюме соискателей Новосибирска и выделили несколько факторов, которые характеризуют женский рынок трудоустройства. 

По мнению экспертов компании, самые женские профессии в городе относятся к сферам «Бухгалтерия», «Управление персоналом», «Спорт, фитнес, красота», «Административный персонал», «Наука, образование», «Медицина, фармацевтика», «Домашний персонал», «Маркетинг, реклама», «Банки», «Консультирование» и «Государственная служба».

Средняя зарплата, которую хотят получать женщины, составляет почти 37 тысяч рублей. Мужчины же стремятся зарабатывать на 20 % больше. По словам руководителя пресс-службы HeadHunter СФО Еланы Таращук, такая особенность характерна для всей страны в целом, а не только для нашего города. В первую очередь это связано с тем, что мужчины гораздо чаще размещают свое резюме в областях, где зарплата более высокая. 

Зато за последние восемь лет на 10 % выросла доля женщин на руководящих должностях. В сфере «Высший менеджмент» в Новосибирске разместили резюме 31 % женщин. 

Напомним, вчера, 6 марта, новосибирские эксперты дали советы по выбору духов и косметики.

Теги: зарплата HeadHunter 8 марта

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сегодня 13:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирские врачи рассказали американским коллегам о спасении беременной

сегодня 12:39 Наука 0 Коммент.

Эксперты назвали самые женские профессии в Новосибирске

сегодня 12:09 Общество 0 Коммент.

Рейс S7 Благовещенск – Новосибирск задержалcя на семь часов

сегодня 10:52 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам предложили сэкономить на посещении дельфинария

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал вредные для здоровья шоколадные пасты

сегодня 09:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт вечер в честь погибшего солиста The Prodigy

сегодня 08:51 Афиша 0 Коммент.

Опубликован трейлер последнего сезона «Игры престолов»

сегодня 08:11 Афиша 0 Коммент.

В России могут появиться платные вытрезвители

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Отель-пансионат в виде замка продают за 38 миллионов рублей на новосибирском «Авито»

сегодня 07:13 Бизнес 0 Коммент.

Томские власти проверят интернат с матерящейся преподавательницей

вчера 20:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели вызволили ребёнка из запертой машины

вчера 19:47 Хроника 0 Коммент.

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вчера 19:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске отменили концерт Димы Билана из-за травмы артиста

вчера 18:57 Афиша 0 Коммент.

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вчера 17:29 Общество 0 Коммент.

Европа Плюс дарит iPhone за улыбку

вчера 16:42 Афиша 0 Коммент.

Госдума запретила размещать хостелы в жилых домах

вчера 16:29 Общество 0 Коммент.

Артём Роговский уволился с должности пресс-секретаря мэра Новосибирска

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вчера 15:19 Общество 0 Коммент.

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