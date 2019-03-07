Эксперты назвали самые женские профессии в Новосибирске

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Согласно данным исследования, за последние несколько лет увеличилось количество женщин-руководителей.

Накануне 8 марта аналитики HeadHunter провели исследование: они рассмотрели резюме соискателей Новосибирска и выделили несколько факторов, которые характеризуют женский рынок трудоустройства.

По мнению экспертов компании, самые женские профессии в городе относятся к сферам «Бухгалтерия», «Управление персоналом», «Спорт, фитнес, красота», «Административный персонал», «Наука, образование», «Медицина, фармацевтика», «Домашний персонал», «Маркетинг, реклама», «Банки», «Консультирование» и «Государственная служба».

Средняя зарплата, которую хотят получать женщины, составляет почти 37 тысяч рублей. Мужчины же стремятся зарабатывать на 20 % больше. По словам руководителя пресс-службы HeadHunter СФО Еланы Таращук, такая особенность характерна для всей страны в целом, а не только для нашего города. В первую очередь это связано с тем, что мужчины гораздо чаще размещают свое резюме в областях, где зарплата более высокая.

Зато за последние восемь лет на 10 % выросла доля женщин на руководящих должностях. В сфере «Высший менеджмент» в Новосибирске разместили резюме 31 % женщин.

Напомним, вчера, 6 марта, новосибирские эксперты дали советы по выбору духов и косметики.