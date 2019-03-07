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Госдума приняла закон о запрете фейковых новостей

Рубрика: политика

07.03.2019 16:25

фото сайта pixabay.com

Почти все депутаты поддержали инициативу – теперь СМИ, распространяющим ложную информацию, грозит штраф. 

В третьем чтении российский парламент принял закон о фейковых новостях. Инициатором проекта выступил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. 

Сегодня на пленарном заседании Госдума ввела запрет на распространение в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации. Инициативу поддержали 327 человек, проголосовали против – 40, один воздержался. Согласно законопроекту, к фейковым новостям относится неправдивая информация, которая преподносится как истинная. Теперь Роскомнадзор имеет законное право блокировать сайты с такой информацией. 

Однако традиционных СМИ «нововведения» не коснутся, как и новостных агрегаторов. Теперь за нарушение закона грозит штраф в размере от 30 до 400 тысяч рублей.

Напомним, вчера, 7 марта, Госдума запретила размещать хостелы в жилых домах.

 

Теги: Госдума Клишас фейковые новости

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