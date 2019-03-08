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Губернатор и мэр поздравляют с Международным женским днём жительниц Новосибирской области

Рубрика: woman, общество

08.03.2019 09:03

ФОТО С САЙТА ПРАВИТЕЛЬСТВА НСО

Новосибирские крупные политические деятели поздравляют сибирячек с 8 марта.

Тёплые слова от губернатора Андрея Травникова и председателя заксобрания Андрей Шимкива, адресованные жительницам области, опубликовали на сайте регионального правительства. Они желают им в этот день море радости и тепла, искренних чувств, счастья и многого другого.

Политики отметили, что женщинам под силу любые достижения – как профессиональные, так и творческие, спортивные. Они наполняют смыслом и радостью жизни мужчин.

«Мы любим вашу нежность и красоту, умение вдохновлять и придавать силы. Мы искренне гордимся вами – вашей энергией и мудростью, щедростью и добротой. На ваших хрупких плечах лежит непростое бремя воспитания детей, поддержания домашнего очага», – заявили Андрей Травников и Андрей Шимкив.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть также поздравил жительниц области с Международным женским днём. Он отметил, что без их участия не смогли бы воплотиться в реальность многие смелые планы, открытия и достижения. Мэр заявил, что восхищается их мудростью и выдержкой, а также умениями вдохновлять на созидание, вселять спокойствие и уверенность.

«На протяжении 125 лет существования Новосибирска женщины играли значительную роль в его становлении и развитии. <...> Примеров было много — женщины Новосибирска оставили яркий след в истории России», – заявил Анатолий Локоть.

Глава города отдельно отметил и героизм сибирячек, проявленный в годы Великой Отечественной войны. Они сражались и трудились, держа на себе весь тыл Советского Союза.

Напомним, 10 успешных мужчин Новосибирска стихами поздравили женщин с 8 марта.

Теги: праздники женщины Правительство Новосибирской области Законодательное собрание Мэрия Новосибирска Шимкив Андрей Локоть Анатолий Травников Андрей

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