На станции Карасук в Новосибирской области на железной дороге произошла катастрофа

6 баллов
-2
65.84 74.42
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирец продаёт футбольный мяч за 180 тысяч рублей

сегодня 13:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирские врачи рассказали американским коллегам о спасении беременной

сегодня 12:39 Наука 0 Коммент.

Эксперты назвали самые женские профессии в Новосибирске

сегодня 12:09 Общество 0 Коммент.

Рейс S7 Благовещенск – Новосибирск задержалcя на семь часов

сегодня 10:52 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам предложили сэкономить на посещении дельфинария

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал вредные для здоровья шоколадные пасты

сегодня 09:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт вечер в честь погибшего солиста The Prodigy

сегодня 08:51 Афиша 0 Коммент.

Опубликован трейлер последнего сезона «Игры престолов»

сегодня 08:11 Афиша 0 Коммент.

В России могут появиться платные вытрезвители

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Отель-пансионат в виде замка продают за 38 миллионов рублей на новосибирском «Авито»

сегодня 07:13 Бизнес 0 Коммент.

Томские власти проверят интернат с матерящейся преподавательницей

вчера 20:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели вызволили ребёнка из запертой машины

вчера 19:47 Хроника 0 Коммент.

Школьница с романтичной татуировкой пропала в Новосибирске

вчера 19:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске отменили концерт Димы Билана из-за травмы артиста

вчера 18:57 Афиша 0 Коммент.

Сибирячка спонсировала террористов ИГ в течение трёх лет

вчера 17:29 Общество 0 Коммент.

Европа Плюс дарит iPhone за улыбку

вчера 16:42 Афиша 0 Коммент.

Госдума запретила размещать хостелы в жилых домах

вчера 16:29 Общество 0 Коммент.

Артём Роговский уволился с должности пресс-секретаря мэра Новосибирска

вчера 15:33 Политика 0 Коммент.

МЧС предупреждает жителей Новосибирской области об опасности на дорогах

вчера 15:19 Общество 0 Коммент.

На станции Карасук в Новосибирской области на железной дороге произошла катастрофа

Рубрика: проиcшествия

07.03.2019 09:39

фото с сайта pixabay.com

ЧП на железной дороге случилось сегодня в половине восьмого утра; вагоны были пустыми и сошли с рельсов, не опрокинувшись.

Сегодня, 7 марта, утром в городе Карасуке Новосибирской области на станции с рельсов сошли четыре вагона, последствия устраняются.

Вагоны были в составе манёвренного поезда и не были ничем нагружены. Сход произошёл без опрокидывания. Ликвидацией аварии занимаются 25 человек и пять единиц техники, в том числе восстановительный поезд карасукского пожарно-спасательного гарнизона. 

«По факту схода вагонов начата проверка исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта», – сообщили Сиб.фм в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. 

Напомним, в феврале под Новосибирском из-за аварии на железной дороге на несколько часов было нарушено движение электропоездов. 

Теги: Новосибирская область РЖД

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирец продаёт футбольный мяч за 180 тысяч рублей

сегодня 13:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирские врачи рассказали американским коллегам о спасении беременной

сегодня 12:39 Наука 0 Коммент.

Эксперты назвали самые женские профессии в Новосибирске

сегодня 12:09 Общество 0 Коммент.

Рейс S7 Благовещенск – Новосибирск задержалcя на семь часов

сегодня 10:52 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам предложили сэкономить на посещении дельфинария

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал вредные для здоровья шоколадные пасты

сегодня 09:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт вечер в честь погибшего солиста The Prodigy

сегодня 08:51 Афиша 0 Коммент.

Опубликован трейлер последнего сезона «Игры престолов»

сегодня 08:11 Афиша 0 Коммент.

В России могут появиться платные вытрезвители

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Отель-пансионат в виде замка продают за 38 миллионов рублей на новосибирском «Авито»

сегодня 07:13 Бизнес 0 Коммент.

Томские власти проверят интернат с матерящейся преподавательницей

вчера 20:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели вызволили ребёнка из запертой машины

вчера 19:47 Хроника 0 Коммент.

Школьница с романтичной татуировкой пропала в Новосибирске

вчера 19:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске отменили концерт Димы Билана из-за травмы артиста

вчера 18:57 Афиша 0 Коммент.

Сибирячка спонсировала террористов ИГ в течение трёх лет

вчера 17:29 Общество 0 Коммент.

Европа Плюс дарит iPhone за улыбку

вчера 16:42 Афиша 0 Коммент.

Госдума запретила размещать хостелы в жилых домах

вчера 16:29 Общество 0 Коммент.

Артём Роговский уволился с должности пресс-секретаря мэра Новосибирска

вчера 15:33 Политика 0 Коммент.

МЧС предупреждает жителей Новосибирской области об опасности на дорогах

вчера 15:19 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
26.10.2018

К 100-летию ВЛКСМ: вредные привычки комсомола

Пили и кур...

Читать далее
Image
02.08.2018

Призы за здоровое питание

Постоянная покупательница сети «Пятёрочка» ...

Читать далее
Image
01.08.2018

Ставим амбициозные задачи

Кандидат в губернаторы Новосибирской облас...

Читать далее
Image
31.07.2018

Футбольные страсти и никакой пропаганды

О футбольной лих...

Читать далее
Image
30.07.2018

Стать киприотом

К чему готовиться тем, кто задумал обосноваться на Кипре и по...

Читать далее
Image
27.07.2018

Тысячи идей и предложений

В Новосибирской области подвели первые итог...

Читать далее

Новости по теме

Полмиллиона фальшивых рублей изъяты у новосибирцев алтайскими полицейскими 01.03.2019 В Барнауле суд оштрафовал вымогателя из РЖД 21.02.2019 Электрички и поезда встали под Новосибирском из-за аварии 08.02.2019 Движение на Транссибе восстановлено после крупной аварии 14.01.2019

Популярное

Image

Диетолог назвала самую опасную для здоровья начинку к блинам

Image

Массовое ДТП произошло под Евсино в Новосибирской области

Image

В Бурятии девочка умерла после отказа родителей отправить её в бо...

Image

Начальник ГИБДД может лишиться работы после убийства кабана в Нов...

Image

В Кузбассе мать двоих детей зарезала мужа-пьяницу

Image

Следком в Новосибирске проверяет обстоятельства падения девушки с...

Image

Следователи озвучили причину смерти группы Дятлова

Image

Кузбассовца оштрафовали на десять тысяч за перевёрнутый БелАЗ

Image

Следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской б...

Image

В Бердске задержали заместителя начальника отдела МВД

Image

Школьница с романтичной татуировкой пропала в Новосибирске

Image

Пять автомобилей столкнулись на Красном проспекте в Новосибирске

Image

В Новосибирске потеплеет до +6 градусов