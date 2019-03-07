На станции Карасук в Новосибирской области на железной дороге произошла катастрофа

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ЧП на железной дороге случилось сегодня в половине восьмого утра; вагоны были пустыми и сошли с рельсов, не опрокинувшись.

Сегодня, 7 марта, утром в городе Карасуке Новосибирской области на станции с рельсов сошли четыре вагона, последствия устраняются.

Вагоны были в составе манёвренного поезда и не были ничем нагружены. Сход произошёл без опрокидывания. Ликвидацией аварии занимаются 25 человек и пять единиц техники, в том числе восстановительный поезд карасукского пожарно-спасательного гарнизона.

«По факту схода вагонов начата проверка исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта», – сообщили Сиб.фм в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Напомним, в феврале под Новосибирском из-за аварии на железной дороге на несколько часов было нарушено движение электропоездов.