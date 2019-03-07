Новосибирец продаёт футбольный мяч за 180 тысяч рублей

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Новосибирец продаёт футбольный мяч за 180 тысяч рублейРубрика: общество
07.03.2019 13:23
фото предоставлено пресс-службой «Юлы»
Объявление о продаже появилось на сайте несколько недель назад, но мяч пока что ещё никто не купил.
На сайте сервиса бесплатных объявлений «Юла» в категории «Хобби и развлечения» появилось объявление о продаже футбольного мяча с девятью автографами игроков сборной Бразилии по футболу FIFA 2018. Новосибирец оценил его стоимость в 180 тысяч рублей.
Продавец в описании уточняет, что на мяче есть подписи тренера Тите, капитана команды Марсело Виейра, вратаря Алисона Бекера, полузащитника Тайсона Барселлос Фреда, защитника Данило Луиса да Силвы, полузащитника Фернандиньо, вратаря Филипа Луиса, вратаря Эдерсона Мораеса, полузащитника Жилберто Силвы.
Объявление было опубликовано ещё 16 февраля, публикацию просмотрело более трёх тысяч человек, но мяч до сих пор так никто и не купил.
Напомним, сегодня на сайте бесплатных объявлений выставили на продажу большой дом в Белокурихе, который может стать личным поместьем или бизнесом.
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