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Новосибирец продаёт футбольный мяч за 180 тысяч рублей

Рубрика: общество

07.03.2019 13:23

фото предоставлено пресс-службой «Юлы»

Объявление о продаже появилось на сайте несколько недель назад, но мяч пока что ещё никто не купил.

На сайте сервиса бесплатных объявлений «Юла» в категории «Хобби и развлечения» появилось объявление о продаже футбольного мяча с девятью автографами игроков сборной Бразилии по футболу FIFA 2018. Новосибирец оценил его стоимость в 180 тысяч рублей.

Продавец в описании уточняет, что на мяче есть подписи тренера Тите, капитана команды Марсело Виейра, вратаря Алисона Бекера, полузащитника Тайсона Барселлос Фреда, защитника Данило Луиса да Силвы, полузащитника Фернандиньо, вратаря Филипа Луиса, вратаря Эдерсона Мораеса, полузащитника Жилберто Силвы.

Объявление было опубликовано ещё 16 февраля, публикацию просмотрело более трёх тысяч человек, но мяч до сих пор так никто и не купил.

Напомним, сегодня на сайте бесплатных объявлений выставили на продажу большой дом в Белокурихе, который может стать личным поместьем или бизнесом.

Теги: футбол Юла футбольный мяч

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сегодня 10:52 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам предложили сэкономить на посещении дельфинария

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал вредные для здоровья шоколадные пасты

сегодня 09:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт вечер в честь погибшего солиста The Prodigy

сегодня 08:51 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 08:11 Афиша 0 Коммент.

В России могут появиться платные вытрезвители

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Отель-пансионат в виде замка продают за 38 миллионов рублей на новосибирском «Авито»

сегодня 07:13 Бизнес 0 Коммент.

Томские власти проверят интернат с матерящейся преподавательницей

вчера 20:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели вызволили ребёнка из запертой машины

вчера 19:47 Хроника 0 Коммент.

Школьница с романтичной татуировкой пропала в Новосибирске

вчера 19:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске отменили концерт Димы Билана из-за травмы артиста

вчера 18:57 Афиша 0 Коммент.

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вчера 17:29 Общество 0 Коммент.

Европа Плюс дарит iPhone за улыбку

вчера 16:42 Афиша 0 Коммент.

Госдума запретила размещать хостелы в жилых домах

вчера 16:29 Общество 0 Коммент.

Артём Роговский уволился с должности пресс-секретаря мэра Новосибирска

вчера 15:33 Политика 0 Коммент.

МЧС предупреждает жителей Новосибирской области об опасности на дорогах

вчера 15:19 Общество 0 Коммент.

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