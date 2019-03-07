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Новосибирская биатлонистка Евгения Павлова извинилась за выступление в дебютной гонке на чемпионате мира

Рубрика: общество

07.03.2019 23:49

фото с сайта Союза биатлонистов России

Для 25-летней спортсменки, выступающей за Новосибирскую область, смешанная эстафета стала дебютным выступлением на чемпионатах мира по биатлону.

В шведском Эстерсунде стартовало мировое первенство по биатлону. Программу главного турнира сезона в этом виде спорта открывала смешанная эстафета. В состав сборной России вошла новосибирская биатлонистка Евгения Павлова. Для неё гонка стала дебютной на чемпионатах мира.

В этом сезоне Павлова уже удачно выступила на Чемпионате Европы, проходившем в феврале в Белоруссии. В одиночной смешанной эстафете она завоевала золото.

Ранее в январе она помогла женской сборной одержать историческую победу на этапе Кубка мира в Оберхофе. Это золото стало первым для россиянок с 2012 года.

В сегодняшней гонке Евгения Павлова выступила на первом этапе. На стрельбе из положения лёжа она закрыла все мишени и продолжила гонку с небольшим отставанием от лидеров. На «стойке» новосибирская спортсменка один раз промахнулась, но закрыла мишень первым же дополнительным патроном. На выходе с рубежа сборная России занимала 8 место с отставанием почти 40 секунд. Однако в скорости Павлова заметно уступала соперницам и эстафету передала с отставанием уже больше минуты.

Сразу после финиша она прокомментировала своё выступление в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» и объяснила причину неудачи.

«Могу только извиниться перед командой. Не очень хорошо лыжи работали, очень тяжело было», — сказала новосибирская спортсменка.

Самая опытная участница российской команды – Екатерина Юрлова-Перхт – благодаря точной стрельбе и хорошему ходу на трассе, смогла вывести сборную на пятое место и сократить отставание до 32 секунд.

На третьем этапе Дмитрий Малышко стрелял не очень удачно. Спортсмен обошелся без штрафных кругов, но использовал большое количество дополнительных патронов. На заключительный этап сборная России ушла хоть и по-прежнему пятой, но отставание уже превышало полторы минуты.

Лидер команды – Александр Логинов – смог лишь вывести команду на четвертое место, остановившись в шаге от призовых позиций.

Золото завоевала сборная Норвегии, серебро досталось сборной Германии, бронзовые медали выиграли представители Италии.

Напомним, в феврале новосибирский самбист завоевал золотую медаль на международном турнире в Белоруссии.

Теги: спорт

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