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Новосибирские госавтоинспекторы поздравили женщин за рулём с 8 марта

Рубрика: Авто, woman, общество

08.03.2019 09:34

фото с сайта МВД НСО

Сотрудники ГИБДД Новосибирской области провели в центре города праздничную акцию «Цветы для автоледи».

Госавтоинспекторы останавливали машины с женщинами за рулём и поздравляли водительниц с 8 марта. Сотрудники ГИБДД желали им счастья, любви и безопасных дорог. Также дамы получали в подарок цветы, напитки (обязательно безалкогольные) и памятки по правилам дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, в ответ автоледи, естественно, поблагодарили инспекторов и дали обещания быть примерными водителями. Однако у них с этим и так всё в порядке. Как отмечают сотрудники ГИБДД, в Новосибирске женщины намного аккуратнее мужчин водят машины и реже попадают в аварии.

«Мы уже много лет проводим такие акции. Приятно поздравлять женщин, дарить им своё внимание, комплименты. Заодно есть повод напомнить прекрасным дамам о правилах движения. Для этого мы подготовили специальные праздничные памятки с советами для женщин-водителей», – рассказал инспектор по пропаганде городской ГИБДД Владислав Савченков.

Напомним, в феврале сотрудницы ГИБДД поздравили новосибирцев с Днём защитника Отечества.

Теги: автомобили праздники женщины ГИБДД

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Лента новостей

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сегодня 10:28 Работа 0 Коммент.

Новосибирские госавтоинспекторы поздравили женщин за рулём с 8 марта

сегодня 09:34 Авто 0 Коммент.

Губернатор и мэр поздравляют с Международным женским днём жительниц Новосибирской области

сегодня 09:03 Woman 0 Коммент.

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вчера 23:49 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:48 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:26 Общество 0 Коммент.

Жалобы новосибирцев на сосульки принимают в «СНеГ»

вчера 17:17 Общество 0 Коммент.

Госдума приняла закон о запрете фейковых новостей

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Новосибирец продаёт футбольный мяч за 180 тысяч рублей

вчера 13:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирские врачи рассказали американским коллегам о спасении беременной

вчера 12:39 Наука 0 Коммент.

Эксперты назвали самые женские профессии в Новосибирске

вчера 12:09 Общество 0 Коммент.

Рейс S7 Благовещенск – Новосибирск задержалcя на семь часов

вчера 10:52 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам предложили сэкономить на посещении дельфинария

вчера 10:28 Общество 0 Коммент.

Более семи миллионов цветов привезли в Новосибирскую область к 8 марта

вчера 10:12 Общество 0 Коммент.

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