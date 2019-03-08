Новосибирские госавтоинспекторы поздравили женщин за рулём с 8 марта

фото с сайта МВД НСО

Сотрудники ГИБДД Новосибирской области провели в центре города праздничную акцию «Цветы для автоледи».

Госавтоинспекторы останавливали машины с женщинами за рулём и поздравляли водительниц с 8 марта. Сотрудники ГИБДД желали им счастья, любви и безопасных дорог. Также дамы получали в подарок цветы, напитки (обязательно безалкогольные) и памятки по правилам дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, в ответ автоледи, естественно, поблагодарили инспекторов и дали обещания быть примерными водителями. Однако у них с этим и так всё в порядке. Как отмечают сотрудники ГИБДД, в Новосибирске женщины намного аккуратнее мужчин водят машины и реже попадают в аварии.

«Мы уже много лет проводим такие акции. Приятно поздравлять женщин, дарить им своё внимание, комплименты. Заодно есть повод напомнить прекрасным дамам о правилах движения. Для этого мы подготовили специальные праздничные памятки с советами для женщин-водителей», – рассказал инспектор по пропаганде городской ГИБДД Владислав Савченков.

Напомним, в феврале сотрудницы ГИБДД поздравили новосибирцев с Днём защитника Отечества.