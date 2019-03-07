Новосибирские врачи рассказали американским коллегам о спасении беременной

Фото с сайта pixabay.com

Американские и русские специалисты подробно рассмотрели современные методы проведения кесарева сечения.

В новосибирской Городской клинической больнице № 25 прошла международная конференция-дискуссия «Акушерские кровотечения». Об этом сообщили сегодня, 7 марта, на сайте министерства здравоохранения Новосибирской области. На мероприятие приехала профессор анестезиологии из Лос-Анджелеса Холли Мюир.

Специалисты делились тяжёлыми случаями из врачебной практики и методами лечения сложных заболеваний. Во время обсуждения заместитель главного врача городской клинической больницы № 1 Алла Дробинская рассказала о пациентке, которая потеряла 22 литра крови во время кесарева сечения.

На примере этого рассказа специалисты обсудили современные методы операции.

«Организация подобных профессиональных контактов, в том числе – международных, приобретает в нашей больнице всё большую популярность, так как они дают возможность обмена профессиональным опытом. Это, несомненно, способствует повышению уровня знаний и, как следствие, – качества оказываемой медицинской помощи», – пояснил врач-анестезиолог-реаниматолог Владимир Казарян.

Напомним, 22 февраля 2019 года новосибирские учёные спасли девочку с тяжёлой формой пневмонии.