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Новосибирские врачи рассказали американским коллегам о спасении беременной

Рубрика: наука

07.03.2019 12:39

Фото с сайта pixabay.com

Американские и русские специалисты подробно рассмотрели современные методы проведения кесарева сечения. 

В новосибирской Городской клинической больнице № 25 прошла международная конференция-дискуссия «Акушерские кровотечения». Об этом сообщили сегодня, 7 марта, на сайте министерства здравоохранения Новосибирской области. На мероприятие приехала профессор анестезиологии из Лос-Анджелеса Холли Мюир. 

Специалисты делились тяжёлыми случаями из врачебной практики и методами лечения сложных заболеваний. Во время обсуждения заместитель главного врача городской клинической больницы № 1 Алла Дробинская рассказала о пациентке, которая потеряла 22 литра крови во время кесарева сечения. 

На примере этого рассказа специалисты обсудили современные методы операции.

«Организация подобных профессиональных контактов, в том числе – международных, приобретает в нашей больнице всё большую популярность, так как они дают возможность обмена профессиональным опытом. Это, несомненно, способствует повышению уровня знаний и, как следствие, – качества оказываемой медицинской помощи», – пояснил врач-анестезиолог-реаниматолог Владимир Казарян.

Напомним, 22 февраля 2019 года новосибирские учёные спасли девочку с тяжёлой формой пневмонии.

Теги: врачи медицина НГУ

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Лента новостей

Предложить новость

Новосибирец продаёт футбольный мяч за 180 тысяч рублей

сегодня 13:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирские врачи рассказали американским коллегам о спасении беременной

сегодня 12:39 Наука 0 Коммент.

Эксперты назвали самые женские профессии в Новосибирске

сегодня 12:09 Общество 0 Коммент.

Рейс S7 Благовещенск – Новосибирск задержалcя на семь часов

сегодня 10:52 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам предложили сэкономить на посещении дельфинария

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал вредные для здоровья шоколадные пасты

сегодня 09:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт вечер в честь погибшего солиста The Prodigy

сегодня 08:51 Афиша 0 Коммент.

Опубликован трейлер последнего сезона «Игры престолов»

сегодня 08:11 Афиша 0 Коммент.

В России могут появиться платные вытрезвители

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Отель-пансионат в виде замка продают за 38 миллионов рублей на новосибирском «Авито»

сегодня 07:13 Бизнес 0 Коммент.

Томские власти проверят интернат с матерящейся преподавательницей

вчера 20:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели вызволили ребёнка из запертой машины

вчера 19:47 Хроника 0 Коммент.

Школьница с романтичной татуировкой пропала в Новосибирске

вчера 19:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске отменили концерт Димы Билана из-за травмы артиста

вчера 18:57 Афиша 0 Коммент.

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вчера 17:29 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:42 Афиша 0 Коммент.

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вчера 16:29 Общество 0 Коммент.

Артём Роговский уволился с должности пресс-секретаря мэра Новосибирска

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вчера 15:19 Общество 0 Коммент.

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