Лента новостейПредложить новость
Новосибирские врачи рассказали американским коллегам о спасении беременной
Артём Роговский уволился с должности пресс-секретаря мэра Новосибирска
МЧС предупреждает жителей Новосибирской области об опасности на дорогах
Новосибирские врачи рассказали американским коллегам о спасении беременнойРубрика: наука
07.03.2019 12:39
Фото с сайта pixabay.com
Американские и русские специалисты подробно рассмотрели современные методы проведения кесарева сечения.
В новосибирской Городской клинической больнице № 25 прошла международная конференция-дискуссия «Акушерские кровотечения». Об этом сообщили сегодня, 7 марта, на сайте министерства здравоохранения Новосибирской области. На мероприятие приехала профессор анестезиологии из Лос-Анджелеса Холли Мюир.
Специалисты делились тяжёлыми случаями из врачебной практики и методами лечения сложных заболеваний. Во время обсуждения заместитель главного врача городской клинической больницы № 1 Алла Дробинская рассказала о пациентке, которая потеряла 22 литра крови во время кесарева сечения.
На примере этого рассказа специалисты обсудили современные методы операции.
«Организация подобных профессиональных контактов, в том числе – международных, приобретает в нашей больнице всё большую популярность, так как они дают возможность обмена профессиональным опытом. Это, несомненно, способствует повышению уровня знаний и, как следствие, – качества оказываемой медицинской помощи», – пояснил врач-анестезиолог-реаниматолог Владимир Казарян.
Напомним, 22 февраля 2019 года новосибирские учёные спасли девочку с тяжёлой формой пневмонии.
Комментарии
Лента новостей
Новосибирские врачи рассказали американским коллегам о спасении беременной
Артём Роговский уволился с должности пресс-секретаря мэра Новосибирска
МЧС предупреждает жителей Новосибирской области об опасности на дорогах
Статьи по теме
Аннён по-корейски
Секреты восточной медицины дополняют суперсовременные техн...
Снимает, как рукой
Для борьбы с хронической усталостью в конце зимы нужны не...
Новости по теме
Популярное