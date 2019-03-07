Новосибирский вор-рецидивист может отправиться под суд уже в 16-ый раз

фото с сайта сибфоут.мвд.рф

Сибиряк имел 15 судимостей, но это ничему его не научило, он вновь пошёл на преступление ради 35 тысяч рублей.

Коммерческая организация заявила в дежурную часть линейного отдела МВД в речном порту о хищении свыше 35 тысяч рублей. Прибыв на место, следователи провели осмотр, получили отпечатки пальцев, просмотрели видео с камер наблюдений и получили данные о транспорте, на котором скрылся преступник. Всё это помогло легко вычислить знакомого злоумышленника.

Подозреваемый, которого задержали и арестовали транспортные полицейские, был судим уже 15 раз. В том числе и за аналогичные преступления. В 16-ый раз мужчина может отправится в места лишения свободы на срок до пяти лет по статье «Кража».

«Сотрудниками транспортной полиции устанавливается возможная причастность подозреваемого в совершении серии преступлений на территории города Новосибирска и области», — отметили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Сибирскому округу.

Напомним, в январе в Новосибирске жадный рецидивист дважды ограбил квартиру.