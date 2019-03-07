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Новосибирский вор-рецидивист может отправиться под суд уже в 16-ый раз

Рубрика: проиcшествия

07.03.2019 19:10

фото с сайта сибфоут.мвд.рф

Сибиряк имел 15 судимостей, но это ничему его не научило, он вновь пошёл на преступление ради 35 тысяч рублей.

Коммерческая организация заявила в дежурную часть линейного отдела МВД в речном порту о хищении свыше 35 тысяч рублей. Прибыв на место, следователи провели осмотр, получили отпечатки пальцев, просмотрели видео с камер наблюдений и получили данные о транспорте, на котором скрылся преступник. Всё это помогло легко вычислить знакомого злоумышленника.

Подозреваемый, которого задержали и арестовали транспортные полицейские, был судим уже 15 раз. В том числе и за аналогичные преступления. В 16-ый раз мужчина может отправится в места лишения свободы на срок до пяти лет по статье «Кража».

«Сотрудниками транспортной полиции устанавливается возможная причастность подозреваемого в совершении серии преступлений на территории города Новосибирска и области», — отметили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Сибирскому округу.

Напомним, в январе в Новосибирске жадный рецидивист дважды ограбил квартиру.

Теги: кражи преступность суд МВД

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Лента новостей

Предложить новость

Учёные нашли простой способ сохранить сердце здоровым

сегодня 20:24 Общество 0 Коммент.

В преддверии 8 марта приставы лично напомнили про алименты новосибирским должникам

сегодня 19:48 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском метро прошёл концерт классической музыки

сегодня 19:26 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском театре кукол разбили морду Чеширскому Коту на декоративном панно

сегодня 18:32 Культура 0 Коммент.

Женщины рассказали о желаемых подарках на 8 марта

сегодня 17:37 Woman 0 Коммент.

Госдума приняла закон о запрете фейковых новостей

сегодня 16:25 Политика 0 Коммент.

Роскачество дало советы по выбору настоящего шоколада

сегодня 15:19 Общество 0 Коммент.

Топ-5 мест для встречи Масленицы в Новосибирске

сегодня 14:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирские врачи рассказали американским коллегам о спасении беременной

сегодня 12:39 Наука 0 Коммент.

Эксперты назвали самые женские профессии в Новосибирске

сегодня 12:09 Общество 0 Коммент.

Рейс S7 Благовещенск – Новосибирск задержалcя на семь часов

сегодня 10:52 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам предложили сэкономить на посещении дельфинария

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

У сибиряков обнаружили помогающую выжить при морозах мутацию

сегодня 09:59 Наука 0 Коммент.

Росконтроль назвал вредные для здоровья шоколадные пасты

сегодня 09:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт вечер в честь погибшего солиста The Prodigy

сегодня 08:51 Афиша 0 Коммент.

Опубликован трейлер последнего сезона «Игры престолов»

сегодня 08:11 Афиша 0 Коммент.

В России могут появиться платные вытрезвители

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Отель-пансионат в виде замка продают за 38 миллионов рублей на новосибирском «Авито»

сегодня 07:13 Бизнес 0 Коммент.

Томские власти проверят интернат с матерящейся преподавательницей

вчера 20:22 Общество 0 Коммент.

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