Новосибирский вор-рецидивист может отправиться под суд уже в 16-ый раз

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Новосибирский вор-рецидивист может отправиться под суд уже в 16-ый разРубрика: проиcшествия
07.03.2019 19:10
фото с сайта сибфоут.мвд.рф
Сибиряк имел 15 судимостей, но это ничему его не научило, он вновь пошёл на преступление ради 35 тысяч рублей.
Коммерческая организация заявила в дежурную часть линейного отдела МВД в речном порту о хищении свыше 35 тысяч рублей. Прибыв на место, следователи провели осмотр, получили отпечатки пальцев, просмотрели видео с камер наблюдений и получили данные о транспорте, на котором скрылся преступник. Всё это помогло легко вычислить знакомого злоумышленника.
Подозреваемый, которого задержали и арестовали транспортные полицейские, был судим уже 15 раз. В том числе и за аналогичные преступления. В 16-ый раз мужчина может отправится в места лишения свободы на срок до пяти лет по статье «Кража».
«Сотрудниками транспортной полиции устанавливается возможная причастность подозреваемого в совершении серии преступлений на территории города Новосибирска и области», — отметили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Сибирскому округу.
Напомним, в январе в Новосибирске жадный рецидивист дважды ограбил квартиру.
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