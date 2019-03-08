Омбудсмен предложила засчитывать годы воспитания за трудовой стаж

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Данная идея, по мнению омбудсмена, имеет полное право получить законодательную реализацию.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила включить годы, потраченные на воспитание детей, в трудовой стаж. Она заявила ТАСС, что данную инициативу могут реализовать поэтапно.

«Любая законодательная инициатива должна учитывать реалии материально-финансового и бюджетного плана. Сейчас мы пытаемся просчитать или хотя бы дифференцировать это предложение в зависимости от разных категорий женщин», — рассказала Татьяна Москалькова.

Она также уточнила, что реализовать эту идею можно, учитывая то, одна ли женщина воспитывает ребёнка и есть ли у неё поддержка.

Напомним, в марте эксперты назвали самые женские профессии в Новосибирске.