Омбудсмен предложила засчитывать годы воспитания за трудовой стаж

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Омбудсмен предложила засчитывать годы воспитания за трудовой стажРубрика: работа, woman
08.03.2019 10:28
фото с сайта pixabay.com
Данная идея, по мнению омбудсмена, имеет полное право получить законодательную реализацию.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила включить годы, потраченные на воспитание детей, в трудовой стаж. Она заявила ТАСС, что данную инициативу могут реализовать поэтапно.
«Любая законодательная инициатива должна учитывать реалии материально-финансового и бюджетного плана. Сейчас мы пытаемся просчитать или хотя бы дифференцировать это предложение в зависимости от разных категорий женщин», — рассказала Татьяна Москалькова.
Она также уточнила, что реализовать эту идею можно, учитывая то, одна ли женщина воспитывает ребёнка и есть ли у неё поддержка.
Напомним, в марте эксперты назвали самые женские профессии в Новосибирске.
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