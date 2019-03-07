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Пациент реанимации убил соседа по палате в Алтайском крае

Рубрика: проиcшествия

07.03.2019 18:40

фото с сайта pixabay.com

Мужчина до смерти избил соседа по палате за слишком частые вызовы медсестёр. 

В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в избиении пожилого пациента реанимации, которое стало причиной его гибели. Об этом стало известно из сообщения СУ СКР по Алтайскому краю.

По материалам следствия, в начале марта 2019 года 81-летний мужчина поступил в терапевтическое отделение Кулундинской центральной районной больницы. Через некоторое время пациента перевели в реанимацию.

В палате мужчина часто вызывал медсестёр, что мешало спать его 69-летнему соседу и становилось причиной ссор. Через некоторое время мужчина скончался. На его голове были обнаружены травмы, которые сам в стенах учреждения мужчина получить не мог.

Как считают следователи, смертельные повреждения мужчине нанёс его сосед по палате, разозлившись на более пожилого пациента.

Сейчас следователи продолжают сбор доказательств. Обвинительное заключение ещё не составлено. 

Напомним, ранее кузбассовец избил соседа до смерти за асоциальный образ жизни.

 

Теги: криминал Следком

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сегодня 10:52 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:59 Наука 0 Коммент.

Росконтроль назвал вредные для здоровья шоколадные пасты

сегодня 09:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт вечер в честь погибшего солиста The Prodigy

сегодня 08:51 Афиша 0 Коммент.

Опубликован трейлер последнего сезона «Игры престолов»

сегодня 08:11 Афиша 0 Коммент.

В России могут появиться платные вытрезвители

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Отель-пансионат в виде замка продают за 38 миллионов рублей на новосибирском «Авито»

сегодня 07:13 Бизнес 0 Коммент.

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вчера 19:47 Хроника 0 Коммент.

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