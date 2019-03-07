Пациент реанимации убил соседа по палате в Алтайском крае

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Мужчина до смерти избил соседа по палате за слишком частые вызовы медсестёр.

В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в избиении пожилого пациента реанимации, которое стало причиной его гибели. Об этом стало известно из сообщения СУ СКР по Алтайскому краю.

По материалам следствия, в начале марта 2019 года 81-летний мужчина поступил в терапевтическое отделение Кулундинской центральной районной больницы. Через некоторое время пациента перевели в реанимацию.

В палате мужчина часто вызывал медсестёр, что мешало спать его 69-летнему соседу и становилось причиной ссор. Через некоторое время мужчина скончался. На его голове были обнаружены травмы, которые сам в стенах учреждения мужчина получить не мог.

Как считают следователи, смертельные повреждения мужчине нанёс его сосед по палате, разозлившись на более пожилого пациента.

Сейчас следователи продолжают сбор доказательств. Обвинительное заключение ещё не составлено.

Напомним, ранее кузбассовец избил соседа до смерти за асоциальный образ жизни.