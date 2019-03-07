Рейс S7 Благовещенск – Новосибирск задержалcя на семь часов

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Рейс S7 Благовещенск – Новосибирск задержалcя на семь часовРубрика: проиcшествия
07.03.2019 10:52
фото с сайта авиакомпании S7
Самолёт не смог вылететь из Приамурья в Сибирь из-за технических проблем.
Самолёт с 176 пассажирами сегодня, 7 марта, задержали в аэропорту Благовещенска. Два часа люди провели в самолёте, однако вылететь так и не смогли.
«Вылет воздушного судна авиакомпании S7, следовавшего по маршруту Благовещенск — Новосибирск по технической причине не состоялся. В 14:45 (8:45 мск) ожидается прибытие из аэропорта Иркутска самолёта для пассажиров рейса S7 – 3268», – сообщает пресс-служба аэропорта Благовещенска.
Предполагается, что вылет рейса состоится сегодня в 16 часов.
Напомним, 3 марта в Кемерове отложили рейс до Москвы из-за сообщения о бомбе.
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