Роскачество дало советы по выбору настоящего шоколада

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Чтобы выбрать качественный вкусный шоколад, нужно обратить внимание на упаковку товара, срок годности, производителя и маркировку.

Специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбрать вкусный шоколад. Результаты они опубликовали на своём официальном сайте.

Натуральный шоколад – продукт довольно дорогой, и его производство обходится производителю совсем недёшево. Поэтому для удешевления затрат на сырьё какао-бобы подменяют растительными жирами. Такой продукт считается кондитерской плиткой.

При выборе продукта нужно обратить особое внимание на этикетку. На ней, помимо состава, должны быть указаны изготовитель, масса, информация о пищевых добавках и количество килокалорий. А также срок годности, условия хранения и номер ГОСТа, если он есть.

Сам шоколад должен быть твёрдым, а его структура – однородной. Добавки должны быть равномерно распределены по всей плитке. Мелкие крошки или пузырьки не являются браком. Если на продукте есть белёсый налёт – не бойтесь, возможно, были просто нарушены условия хранения, но это никак не повлияет на его полезность.

Многие блогеры снимают видео, как поджигают шоколад, пытаясь доказать, что он ненатуральный. Но на самом деле шоколад должен гореть, это абсолютно нормально.

Напомним, 28 февраля Роспотребнадзор опубликовал советы по выбору блинов к Масленице.