У сибиряков обнаружили помогающую выжить при морозах мутацию

Фото из группы «Коренные малочисленные народы Севера» в социальной сети «ВКонтакте»

Учёные выяснили, что отказ от привычной для народов Сибири еды может привести к различным заболеваниям.

У народов Сибири учёные выявили генетические мутации, которые помогли им адаптироваться к морозам и однообразному рациону. Об этом сообщает журнал «Наука в Сибири». Исследование провели учёные Аризонского и Вашингтонского университетов США при участии Института цитологии и генетики СО РАН.

Как рассказала ведущий научный сотрудник ФИЦ ИЦиГ СО РАН Людмила Осипова, у коренных жителей Сибири низкий уровень плохого холестерина. Это связано со стандартным рационом этих народов. Обычно они питаются оленьей кровью, сырым мясом, рыбой.

Также учёные предполагают, что найденная ими мутация участвует в работе бурой жировой ткани, которая и отвечает за низкий уровень плохого холестерина. Бурый жир активно выделяет энергию при холоде, прогревая организм.

«Помню, меня поразили пожилые женщины у селькупов и ненцев: у них совсем нет лишнего веса, они очень лёгкие на ногу, много ходят по тундре. Удивительно, сколько энергии у них при такой худобе. У них организм всё время подпитывается за счёт определенного типа питания и генетически обусловленного обмена веществ», – пояснила Людмила Осипова.

Однако отказ от привычного для народов Сибири рациона питания может привести к таким заболеваниям как диабет и гипертония или ускоренному набору лишнего веса.

Напомним, 4 марта 2019 года учёные нашли лекарство от рака на грядке.