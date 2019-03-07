У сибиряков обнаружили помогающую выжить при морозах мутацию

Лента новостейПредложить новость
Новосибирские врачи рассказали американским коллегам о спасении беременной
Артём Роговский уволился с должности пресс-секретаря мэра Новосибирска
МЧС предупреждает жителей Новосибирской области об опасности на дорогах
У сибиряков обнаружили помогающую выжить при морозах мутациюРубрика: наука
07.03.2019 09:59
Фото из группы «Коренные малочисленные народы Севера» в социальной сети «ВКонтакте»
Учёные выяснили, что отказ от привычной для народов Сибири еды может привести к различным заболеваниям.
У народов Сибири учёные выявили генетические мутации, которые помогли им адаптироваться к морозам и однообразному рациону. Об этом сообщает журнал «Наука в Сибири». Исследование провели учёные Аризонского и Вашингтонского университетов США при участии Института цитологии и генетики СО РАН.
Как рассказала ведущий научный сотрудник ФИЦ ИЦиГ СО РАН Людмила Осипова, у коренных жителей Сибири низкий уровень плохого холестерина. Это связано со стандартным рационом этих народов. Обычно они питаются оленьей кровью, сырым мясом, рыбой.
Также учёные предполагают, что найденная ими мутация участвует в работе бурой жировой ткани, которая и отвечает за низкий уровень плохого холестерина. Бурый жир активно выделяет энергию при холоде, прогревая организм.
«Помню, меня поразили пожилые женщины у селькупов и ненцев: у них совсем нет лишнего веса, они очень лёгкие на ногу, много ходят по тундре. Удивительно, сколько энергии у них при такой худобе. У них организм всё время подпитывается за счёт определенного типа питания и генетически обусловленного обмена веществ», – пояснила Людмила Осипова.
Однако отказ от привычного для народов Сибири рациона питания может привести к таким заболеваниям как диабет и гипертония или ускоренному набору лишнего веса.
Напомним, 4 марта 2019 года учёные нашли лекарство от рака на грядке.
Комментарии
Лента новостей
Новосибирские врачи рассказали американским коллегам о спасении беременной
Артём Роговский уволился с должности пресс-секретаря мэра Новосибирска
МЧС предупреждает жителей Новосибирской области об опасности на дорогах
Статьи по теме
7 причин переехать в ЖК Золотая Нива от СибирьИнвест
Мы всё взвесили, измерили, оценили – чтобы вы приняли верное ре...
Серпом по Байкалу
Как нам, сибирякам, относиться к тому, что Забайкалье и Бу...
Новости по теме
Популярное