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Топ-5 мест для встречи Масленицы в Новосибирске

Рубрика: общество

07.03.2019 14:51

фото сайта pixabay.com

В программы праздничных мероприятий входят весёлые игры и конкурсы; в финале мероприятия можно будет проводить зиму и сжечь чучело.

В этом году в Новосибирске будут праздновать Масленицу во всех районах города. Редакция Сиб.фм составила топ-5 лучших мест, где можно сжечь чучело всей семьёй.

Масленица началась 4 марта и продлится до 10 марта. Главные мероприятия в городе пройдут в эти выходные. Можно прийти в парки, скверы и погулять на свежем воздухе.

9 марта, в 14:00 по адресу улица Дальняя, 3 пройдёт народное гулянье «Сударыня Масленица». Гостей ждут различные игры и забавы, «масленичный поезд» и сжигание чучела зимы.

Затулинский карнавал пройдёт 10 марта в Кировском районе. Мероприятие начнется в 12:00 по адресу улица Зорге, 271. Поучаствовать могут все желающие. Гостей ждёт красочное массовое шествие.

В Советском районе 10 марта пройдёт народное гулянье «Прощай, Зимушка-Зима». Начало в 12:30 в парке культуры и отдыха «У моря Обского». Будут театрализованные представления и аттракционы. А в конце программы всех угостят чаем и блинами. 

В это воскресенье пройдёт ещё одно гулянье – «Душа ль ты моя, Масленица». Начало в 13:00 по адресу улица Судоремонтная, 1. Можно будет поиграть в снежную крепость, также в конце мероприятия будет традиционное сжигание чучела.

В 12:00 в это воскресенье к себе на праздник приглашает гостей Новосибирский зоопарк. Можно будет покататься на лошадях и пони, также в программе будут весёлые конкурсы.

Напомним, в конце февраля Роспотребнадзор опубликовал советы по выбору блинов к Масленице. 

Теги: праздник блины Масленица

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