Учёные нашли простой способ сохранить сердце здоровым

фото с сайта pixabay.com

Специалисты рассказали, что полезно для сердца и какие привычные вещи губят его здоровье.

Учёные Афинского национального университета в Греции проанализировали данные об образе жизни двух тысяч людей, а также изучили состояние их здоровья и то, что влияло на это. Возраст испытуемых был от 40 лет и старше. Также они проходили различные тесты, определяющие состояние из артерий

Как сообщили на сайте EurekAlert!, специалисты выяснили, что просмотр телевизора и сидячий образ жизни в два раза увеличивает шансы появления бляшек в кровеносных сосудах. Зато даже такая небольшая физическая активность, как ведение домашнего хозяйства, улучшает здоровье.

Те, кто тратит свыше 21 часа в неделю на просмотр телевизора, по сравнению с теми, у кого это занимает меньше восьми часов, имеют на 68 % больше риска гипертензии и на 50 % диабета.

Состояние артерий улучшает высокоэнергетический завтрак с молоком, хлебом, сыром и хлопьями. У 15 % испытуемых, которые не едят по утрам, нашли жёсткость артерий. Зато завтрак снижал данный показатель на 6,3 %.

Напомним, в марте американские учёные выяснили, что обычные томаты при их регулярном употреблении способны предотвратить развитие рака печени.