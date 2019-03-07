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Учёные нашли простой способ сохранить сердце здоровым

Рубрика: общество

07.03.2019 20:24

фото с сайта pixabay.com

Специалисты рассказали, что полезно для сердца и какие привычные вещи губят его здоровье.

Учёные Афинского национального университета в Греции проанализировали данные об образе жизни двух тысяч людей, а также изучили состояние их здоровья и то, что влияло на это. Возраст испытуемых был от 40 лет и старше. Также они проходили различные тесты, определяющие состояние из артерий

Как сообщили на сайте EurekAlert!, специалисты выяснили, что просмотр телевизора и сидячий образ жизни в два раза увеличивает шансы появления бляшек в кровеносных сосудах. Зато даже такая небольшая физическая активность, как ведение домашнего хозяйства, улучшает здоровье.

Те, кто тратит свыше 21 часа в неделю на просмотр телевизора, по сравнению с теми, у кого это занимает меньше восьми часов, имеют на 68 % больше риска гипертензии и на 50 % диабета.

Состояние артерий улучшает высокоэнергетический завтрак с молоком, хлебом, сыром и хлопьями. У 15 % испытуемых, которые не едят по утрам, нашли жёсткость артерий. Зато завтрак снижал данный показатель на 6,3 %.

Напомним, в марте американские учёные выяснили, что обычные томаты при их регулярном употреблении способны предотвратить развитие рака печени.

Теги: здоровье еда

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Лента новостей

Предложить новость

Учёные нашли простой способ сохранить сердце здоровым

сегодня 20:24 Общество 0 Коммент.

В преддверии 8 марта приставы лично напомнили про алименты новосибирским должникам

сегодня 19:48 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском метро прошёл концерт классической музыки

сегодня 19:26 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском театре кукол разбили морду Чеширскому Коту на декоративном панно

сегодня 18:32 Культура 0 Коммент.

Женщины рассказали о желаемых подарках на 8 марта

сегодня 17:37 Woman 0 Коммент.

Госдума приняла закон о запрете фейковых новостей

сегодня 16:25 Политика 0 Коммент.

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сегодня 15:19 Общество 0 Коммент.

Топ-5 мест для встречи Масленицы в Новосибирске

сегодня 14:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирские врачи рассказали американским коллегам о спасении беременной

сегодня 12:39 Наука 0 Коммент.

Эксперты назвали самые женские профессии в Новосибирске

сегодня 12:09 Общество 0 Коммент.

Рейс S7 Благовещенск – Новосибирск задержалcя на семь часов

сегодня 10:52 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам предложили сэкономить на посещении дельфинария

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

У сибиряков обнаружили помогающую выжить при морозах мутацию

сегодня 09:59 Наука 0 Коммент.

Росконтроль назвал вредные для здоровья шоколадные пасты

сегодня 09:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт вечер в честь погибшего солиста The Prodigy

сегодня 08:51 Афиша 0 Коммент.

Опубликован трейлер последнего сезона «Игры престолов»

сегодня 08:11 Афиша 0 Коммент.

В России могут появиться платные вытрезвители

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Отель-пансионат в виде замка продают за 38 миллионов рублей на новосибирском «Авито»

сегодня 07:13 Бизнес 0 Коммент.

Томские власти проверят интернат с матерящейся преподавательницей

вчера 20:22 Общество 0 Коммент.

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