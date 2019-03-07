В ДТП на Бердском шоссе перевернулся внедорожник

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В ДТП на Бердском шоссе перевернулся внедорожникРубрика: проиcшествия
07.03.2019 10:33
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
В результате столкновения Toyota Sprinter и Land Cruiser Prado пострадали три человека.
Два автомобиля столкнулись сегодня утром на пересечении улицы Русской и Бердского шоссе. ДТП произошло приблизительно в 7:00. От удара у «Тойоты» оторвало колесо, в этот момент внутри автомобиля находились три человека. Об этом сообщили в группе МАСС в социальной сети «ВКонтакте».
Авария произошла рядом с заправкой «Хорс», в 7:12 на телефон спасательной службы поступил звонок с информацией о происшествии. Через две минуты на место столкновения автомобилей прибыли спасатели отряда «Южный».
Прибывшие на место сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы помогли пострадавшим и вызвали скорую помощь. Как отмечается в сообщении, пострадавшие в ДТП получили незначительные травмы.
После оказания первой помощи спасатели убрали с дороги перевёрнутый автомобиль Land Cruiser для восстановления дорожного движения.
Напомним, МЧС выпустило предупреждение для жителей Новосибирской области об опасности на дорогах из-за гололёда.
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