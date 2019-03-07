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В ДТП на Бердском шоссе перевернулся внедорожник

Рубрика: проиcшествия

07.03.2019 10:33

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

В результате столкновения Toyota Sprinter и Land Cruiser Prado пострадали три человека.

Два автомобиля столкнулись сегодня утром на пересечении улицы Русской и Бердского шоссе. ДТП произошло приблизительно в 7:00. От удара у «Тойоты» оторвало колесо, в этот момент внутри автомобиля находились три человека. Об этом сообщили в группе МАСС в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла рядом с заправкой «Хорс», в 7:12 на телефон спасательной службы поступил звонок с информацией о происшествии. Через две минуты на место столкновения автомобилей прибыли спасатели отряда «Южный».

Прибывшие на место сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы помогли пострадавшим и вызвали скорую помощь. Как отмечается в сообщении, пострадавшие в ДТП получили незначительные травмы.

После оказания первой помощи спасатели убрали с дороги перевёрнутый автомобиль Land Cruiser для восстановления дорожного движения.

Напомним, МЧС выпустило предупреждение для жителей Новосибирской области об опасности на дорогах из-за гололёда.

Теги: ДТП МАСС

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Предложить новость

Новосибирец продаёт футбольный мяч за 180 тысяч рублей

сегодня 13:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирские врачи рассказали американским коллегам о спасении беременной

сегодня 12:39 Наука 0 Коммент.

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сегодня 12:09 Общество 0 Коммент.

Рейс S7 Благовещенск – Новосибирск задержалcя на семь часов

сегодня 10:52 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам предложили сэкономить на посещении дельфинария

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал вредные для здоровья шоколадные пасты

сегодня 09:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт вечер в честь погибшего солиста The Prodigy

сегодня 08:51 Афиша 0 Коммент.

Опубликован трейлер последнего сезона «Игры престолов»

сегодня 08:11 Афиша 0 Коммент.

В России могут появиться платные вытрезвители

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Отель-пансионат в виде замка продают за 38 миллионов рублей на новосибирском «Авито»

сегодня 07:13 Бизнес 0 Коммент.

Томские власти проверят интернат с матерящейся преподавательницей

вчера 20:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели вызволили ребёнка из запертой машины

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вчера 19:28 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:57 Афиша 0 Коммент.

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вчера 16:42 Афиша 0 Коммент.

Госдума запретила размещать хостелы в жилых домах

вчера 16:29 Общество 0 Коммент.

Артём Роговский уволился с должности пресс-секретаря мэра Новосибирска

вчера 15:33 Политика 0 Коммент.

МЧС предупреждает жителей Новосибирской области об опасности на дорогах

вчера 15:19 Общество 0 Коммент.

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