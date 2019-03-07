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Жалобы новосибирцев на сосульки принимают в «СНеГ»

Рубрика: общество

07.03.2019 17:17

фото с сайта pixabay.com

За безопасностью и состоянием придомовых территорий и крыш многоквартирных домов обязаны следить управляющие компании, закреплённые за домом; если компании бездействуют – нужно обратиться в ГЖИ или СОМ «СНеГ». 

С 18 февраля в Новосибирске более 600 домов было очищено от снега и наледи. Об этом сообщается на сайте Государственной жилищной инспекции города Новосибирска. 

На сегодняшний день жилищные инспекторы обследовали 5088 многоквартирных домов и придомовых территорий в Новосибирской области, выявили 677 нарушений, 602 из которых уже устранены.

Несмотря на это, в Новосибирске всё равно происходят случаи травмирования горожан в результате схождения снега и льда с козырьков и крыш домов – Сиб.фм выяснил у сотрудников Государственной жилищной инспекции, куда обращаться, если за придомовыми участками не осуществляется надлежащий контроль.  

«Если придомовую территорию не убирают, в первую очередь следует обратиться в управляющую компанию по месту проживания. Они обязаны принять меры для устранения проблемы. Если после обращения компания продолжает бездействовать, то звоните в ГЖИ, и уже мы будем работать по вашей заявке. Кроме того, обращение можно зарегистрировать при помощи онлайн платформы общественного мониторинга "СнЕГ"», – рассказали в Госжилинспекции.

Оператор пояснил, что СОМ «СнЕГ» расшифровывается как «Система общественного мониторинга "Сообщество Неравнодушных Горожан"».  

C её помощью можно в режиме онлайн оформить заявку по факту несвоевременной или некачественной уборки придомовых и дворовых территорий. Заявки, зарегистрированные в этой системе, отправляются в управляющие компании, но их исполнение будет контролировать ГЖИ. Кроме электронной формы подачи заявлений, система предусматривает и горячую линию.  

Обращение, составленное онлайн, можно дополнить фотографией или видеороликом, которые помогут яснее обозначить задачу для работников служб. Также можно обратиться в диспетчерскую ГЖИ и СОМ «СнЕГ», даже если вы не являетесь жильцом дома, на котором вы заметили опасный массив сосулек или заснеженную кровлю. 

Напомним, на двух жительниц Новосибирска из-за снега обрушился козырёк одного из местных заведений.

 

Теги: снег Новосибирск ГЖИ лёд сосульки

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