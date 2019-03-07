В Кузбассе ревнивица процитировала пьесу Островского и подожгла экс-супруга

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Мужчина выпивал в компании двух женщин; в приступе ревности одна из них облила его бензином и попыталась сжечь – следователи возбудили уголовное дело.

В Кемеровской области возбудили уголовное дело в отношении женщины, попытавшейся сжечь человека заживо. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ноябре прошлого года мужчина выпивал вместе со своей сожительницей. Позже в гости к нему пришла его бывшая жена. После выпитого алкоголя между участниками любовного треугольника произошла ссора.

Из ревности экс-супруга облила мужчину бензином и подожгла со словами из пьесы Александра Островского «Бесприданница» — «Так не доставайся же ты никому!».

Вместе с бывшим мужем загорелся и дом. Мужчина, объятый пламенем, выбежал на улицу и прыгнул в сугроб – площадь ожогов составила треть его тела. Женщины также выбежали из горящего дома, пострадавших среди них нет.

Подозреваемая свою вину признала, в скором времени её ждёт судебный процесс.

Напомним, ранее в Омске мужчина поджёг дом и ждал признания от возлюбленной.