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В Кузбассе ревнивица процитировала пьесу Островского и подожгла экс-супруга

Рубрика: проиcшествия

07.03.2019 17:50

фото с сайта pixabay.com

Мужчина выпивал в компании двух женщин; в приступе ревности одна из них облила его бензином и попыталась сжечь – следователи возбудили уголовное дело. 

В Кемеровской области возбудили уголовное дело в отношении женщины, попытавшейся сжечь человека заживо. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. 

В ноябре прошлого года мужчина выпивал вместе со своей сожительницей. Позже в гости к нему пришла его бывшая жена. После выпитого алкоголя между участниками любовного треугольника произошла ссора. 

Из ревности экс-супруга облила мужчину бензином и подожгла со словами из пьесы Александра Островского «Бесприданница» — «Так не доставайся же ты никому!». 

Вместе с бывшим мужем загорелся и дом. Мужчина, объятый пламенем, выбежал на улицу и прыгнул в сугроб – площадь ожогов составила треть его тела. Женщины также выбежали из горящего дома, пострадавших среди них нет. 

Подозреваемая свою вину признала, в скором времени её ждёт судебный процесс.

Напомним, ранее в Омске мужчина поджёг дом и ждал признания от возлюбленной. 

 

Теги: СФО криминал Кемеровская область Поджог

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Женщины рассказали о желаемых подарках на 8 марта

сегодня 17:37 Woman 0 Коммент.

Госдума приняла закон о запрете фейковых новостей

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сегодня 14:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирские врачи рассказали американским коллегам о спасении беременной

сегодня 12:39 Наука 0 Коммент.

Эксперты назвали самые женские профессии в Новосибирске

сегодня 12:09 Общество 0 Коммент.

Рейс S7 Благовещенск – Новосибирск задержалcя на семь часов

сегодня 10:52 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам предложили сэкономить на посещении дельфинария

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

У сибиряков обнаружили помогающую выжить при морозах мутацию

сегодня 09:59 Наука 0 Коммент.

Росконтроль назвал вредные для здоровья шоколадные пасты

сегодня 09:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт вечер в честь погибшего солиста The Prodigy

сегодня 08:51 Афиша 0 Коммент.

Опубликован трейлер последнего сезона «Игры престолов»

сегодня 08:11 Афиша 0 Коммент.

В России могут появиться платные вытрезвители

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Отель-пансионат в виде замка продают за 38 миллионов рублей на новосибирском «Авито»

сегодня 07:13 Бизнес 0 Коммент.

Томские власти проверят интернат с матерящейся преподавательницей

вчера 20:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели вызволили ребёнка из запертой машины

вчера 19:47 Хроника 0 Коммент.

Школьница с романтичной татуировкой пропала в Новосибирске

вчера 19:28 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:57 Афиша 0 Коммент.

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