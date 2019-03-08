В Новосибирске женщины более востребованы у работодателей

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Эксперты проанализировали резюме новосибирцев и выяснили зарплатные ожидания мужчин и женщин.

Как выяснили аналитики «Авито», у новосибирских женщин за год увеличился размер желаемой зарплаты на 6 % и составил 25,8 тысяч рублей. У мужчин же он вырос на 10 % и составил 35,2 тысячи рублей. Похожая тенденция прослеживается и в других городах России.

В целом же по стране у жителей увеличиваются зарплатные ожидания. Самое большое увеличение у женщин произошло в Барнауле, Омске и Ижевске, на 9,5 %, самое маленькое — в Иркутске, 2 %.

Наибольший скачок в размере желаемой оплаты труда у мужчина заметили в В Тюмени — 13 %. А самыми в этом плане скромными оказались барнаульцы.

При этом, благодаря маленькой зарплате, женщины более востребованы среди работодателей, они охотнее выбирают их резюме. То есть на одно объявление соискательницы приходится больше запросов контактов, чем у мужчин.

Напомним, в марте эксперты назвали самые женские профессии в Новосибирске.