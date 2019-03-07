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В Новосибирском метро прошёл концерт классической музыки

Рубрика: общество

07.03.2019 19:26

Живая музыка исполнялась в рамках проекта «АРТ мишки в метро»; предназначалась для женщин города.

Ансамбль «Музыка для нас» сегодня днём выступил в переходе метро между краеведческим музеем и мэрией Новосибирска. Артисты Новосибирского театра оперы и балета концертом поздравили дам города с международным женским днём.

Артисты за 40 минут успели исполнить семь композиций. Основными целями концерта были — поздравление женщин с приближающимся праздником и культурное просвещение жителей города.

В программу концерта входили произведения: Э. Даль Абако, А. Вивальди, М. Каццати, Д. Бортнянский, Мерула, А. Корелли.

Как рассказали музыканты список специально составили так чтоб создать праздничное настроение. 

Концерт проводился культурным фондом «ART-дивизион МедведьНСК.РФ Пазычко А.В» совместно с Новосибирским метрополитеном. Это уже второй по счёту концерт в рамках проекта «Арт мишки в метро», первый проходил в сентябре 2018 года-тогда выступало скрипичное трио «Selenzium».

Президент фонда Александр Пазычко сообщил Сиб.фм, что в ближайшее время будет организовано ночное выступление на станции метро «Площадь Гарина-Михайловского». Разрешение на проведение мероприятия уже получено от городского метрополитена и остаётся только обсудить детали плана c мэрией.

Напомним,в феврале Новосибирск вошёл в пятёрку самых театральных городов России.

 

Теги: музыка НОВАТ Новосибирский метрополитен концерт

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сегодня 12:39 Наука 0 Коммент.

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