В Новосибирском театре кукол разбили морду Чеширскому Коту на декоративном панно

фото из группы художественной мастерской "База" в соцсети "ВКонтакте"

Новосибирская художника расплакалась, увидев во что превратили в театре одну из её любимых работ; девушка уже направила жалобу в министерство культуры.

По словам художницы Алёны Залуцкой, декоративное панно «Алиса в Зазеркалье» в Областном театре кукол (Ленина, 22) было сделано ею в период 2003-2007 годов. Почти 20 лет оно было в прекрасном состоянии, пока, по словам девушки, не сменился директор театра.

Внутрь стали складывать хлам, устанавливать оборудование, убрали защитные ограждения. Эльфам сломали ноги, разбили цветы и вырвали листья, изуродовали морду Чеширскому Коту. Также загадочным образом куда-то пропали огромный чайник-дом, цветочный город и ширма с секретиками.

«Разрушено процентов 30, если учесть то, что реставрация возможна только путём полной замены элементов, то ущерб нанесён колоссальный. Я смогла сегодня только плакать и гладить кота по изуродованной морде. Больше ничего не смогла. Даже не обругала и не стукнула никого из этих...деятелей культуры», — рассказала Алёна Залуцкая в группе художественной мастерской «База» в соцсети « ВКонтакте».

По словам девушки, директор театра всё отрицает и говорит, что осознаёт художественную ценность произведения. Сама же художница просто потрясена случившимся — она вложила любовь и колоссальный труд в это панно и считала его лучшей своей работой. Девушка надеялась, что панно сможет долго просуществовать в музее.

«Я знаю теперь, как можно такими простыми и эффективными способами, не торопясь, равнодушно и тихо убить художника. И даже не заметить этого», — заявила Алёна Залуцкая.

На данный момент девушка уже отправила соответствующее письмо в региональное министерство культуры.

Напомним, в феврале панно на ДК «Строителей» признали объектом культурного наследия.