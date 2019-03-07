В преддверии 8 марта приставы лично напомнили про алименты новосибирским должникам

ФОТО ИЗ ГРУППЫ "НОВОСТИ ФССП РОССИИ" В СОЦСЕТИ "ВКОНТАКТЕ"

Бердчанка не платила алименты на содержание собственного сына, поэтому получила на 8 марта арестованный автомобиль.

В Новосибирской области состоялись рейды по нерадивым алиментщикам. Судебные приставы лично напомнили о долгах 2,2 тысячам жителей региона. Также составлено 50 протоколов и 160 актов о наложении ареста на имущество на общую сумму около 750 тысяч рублей.

Так, у бердчанки арестовали Toyota Prius 2011 года выпуска. Женщина должна была отдавать ⅙ доходов отцу своего сына. Однако деньги она не платила, не имела официального дохода и накопила долг в 90 тысяч рублей.

Хоть у женщины, казалось бы, нет работы, зато есть автомобиль. Установив это, судебный пристав арестовал машину бердчанки.

«Если в ближайшее время женщина не вспомнит о своих материнских обязанностях и не оплатит долг, ее автомобиль будет передан на реализацию», — отметили в пресс-службе регионального УФССП.

Напомним, в марте стало известно, что обманутый искитимец 14 лет платил алименты неродному ребёнку.