Водитель BMW погиб при столкновении с фурой в Алтайском крае

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Водитель BMW погиб при столкновении с фурой в Алтайском краеРубрика: проиcшествия
07.03.2019 10:44
ФОТО С САЙТА ГУ МВД ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
Смертельное ДТП с участием иномарки и грузовика произошло в Онгудайском районе; водитель легкового автомобиля скончался на месте.
В ночь с 5 на 6 марта, на 586-м километре трассы Р-256 «Чуйский тракт» Онгудайского района, произошло смертельное ДТП с участием автомобиля BMW-520 и грузовика VOLVO FH TRUСK.
Автомобиль BMW под управлением жителя Алтайского края двигался со стороны села Онгудай в сторону села Шебалино и выехал на встречную полосу.
Во время движения во встречном потоке, водитель BMW столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. В результате ДТП 37-летний водитель седана скончался на месте происшествия.
«Водитель автомобиля Volvo не пострадал. Его тестирование на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат», – говорится на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю.
Напомним, в начале марта в тройном ДТП под Новосибирском погиб мужчина.
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