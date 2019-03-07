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Водитель BMW погиб при столкновении с фурой в Алтайском крае

Рубрика: проиcшествия

07.03.2019 10:44

ФОТО С САЙТА ГУ МВД ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

Смертельное ДТП с участием иномарки и грузовика произошло в Онгудайском районе; водитель легкового автомобиля скончался на месте.

В ночь с 5 на 6 марта, на 586-м километре трассы Р-256 «Чуйский тракт» Онгудайского района, произошло смертельное ДТП с участием автомобиля BMW-520 и грузовика VOLVO FH TRUСK. 

Автомобиль BMW под управлением жителя Алтайского края двигался со стороны села Онгудай в сторону села Шебалино и выехал на встречную полосу. 

Во время движения во встречном потоке, водитель BMW столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. В результате ДТП 37-летний водитель седана скончался на месте происшествия. 

«Водитель автомобиля Volvo не пострадал. Его тестирование на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат», – говорится на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю. 

Напомним, в начале марта в тройном ДТП под Новосибирском погиб мужчина. 

 

Теги: ДТП Алтайский край авария СФО

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Лента новостей

Предложить новость

Новосибирец продаёт футбольный мяч за 180 тысяч рублей

сегодня 13:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирские врачи рассказали американским коллегам о спасении беременной

сегодня 12:39 Наука 0 Коммент.

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сегодня 12:09 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:52 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам предложили сэкономить на посещении дельфинария

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал вредные для здоровья шоколадные пасты

сегодня 09:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт вечер в честь погибшего солиста The Prodigy

сегодня 08:51 Афиша 0 Коммент.

Опубликован трейлер последнего сезона «Игры престолов»

сегодня 08:11 Афиша 0 Коммент.

В России могут появиться платные вытрезвители

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Отель-пансионат в виде замка продают за 38 миллионов рублей на новосибирском «Авито»

сегодня 07:13 Бизнес 0 Коммент.

Томские власти проверят интернат с матерящейся преподавательницей

вчера 20:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели вызволили ребёнка из запертой машины

вчера 19:47 Хроника 0 Коммент.

Школьница с романтичной татуировкой пропала в Новосибирске

вчера 19:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске отменили концерт Димы Билана из-за травмы артиста

вчера 18:57 Афиша 0 Коммент.

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вчера 17:29 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:42 Афиша 0 Коммент.

Госдума запретила размещать хостелы в жилых домах

вчера 16:29 Общество 0 Коммент.

Артём Роговский уволился с должности пресс-секретаря мэра Новосибирска

вчера 15:33 Политика 0 Коммент.

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вчера 15:19 Общество 0 Коммент.

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