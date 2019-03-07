Водитель BMW погиб при столкновении с фурой в Алтайском крае

ФОТО С САЙТА ГУ МВД ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

Смертельное ДТП с участием иномарки и грузовика произошло в Онгудайском районе; водитель легкового автомобиля скончался на месте.

В ночь с 5 на 6 марта, на 586-м километре трассы Р-256 «Чуйский тракт» Онгудайского района, произошло смертельное ДТП с участием автомобиля BMW-520 и грузовика VOLVO FH TRUСK.

Автомобиль BMW под управлением жителя Алтайского края двигался со стороны села Онгудай в сторону села Шебалино и выехал на встречную полосу.

Во время движения во встречном потоке, водитель BMW столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. В результате ДТП 37-летний водитель седана скончался на месте происшествия.

«Водитель автомобиля Volvo не пострадал. Его тестирование на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат», – говорится на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю.

Напомним, в начале марта в тройном ДТП под Новосибирском погиб мужчина.