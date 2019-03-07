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Женщины рассказали о желаемых подарках на 8 марта

Рубрика: woman, общество

07.03.2019 17:37

Фото с сайта pixabay.com

ВЦИОМ выяснил, что мужчины планируют подарить женщинам на 8 марта; как показало исследование, сами дамы мечтают о другом.

Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос среди мужчин и выяснил, что они планируют подарить женщинам на 8 марта. Результаты исследования были опубликованы сегодня, 7 марта, на сайте ВЦИОМ.

Большинство мужчин (68 %) решили подарить своим близким женщинам цветы. На втором месте в топе подарков оказались парфюмерия и косметика: их хотят подарить 23 % мужчин. Третье место в списке заняли продукты питания (22 %), четвёртое – подарочные сертификаты (17 %), а последнее место разделили билеты на концерт, ювелирные украшения и бытовые приборы (10 %). 

ВЦИОМ провёл опрос и среди женщин. 38 % поделились, что мечтают о турпутёвке, 36 % хотели бы получить в подарок букет цветов, а 30 % – билеты на концерт или в театр. Также в топ-9 желаемых подарков вошли сертификаты (23 %), мобильные телефоны и другие гаджеты (16 %), бытовые приборы (14 %), ювелирные украшения (13 %), автомобиль (12 %) и косметика (11 %).

Напомним, 6 марта 2019 года новосибирские эксперты дали советы по выбору духов и косметики. 

Теги: праздники подарки женщины

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Новосибирские врачи рассказали американским коллегам о спасении беременной

сегодня 12:39 Наука 0 Коммент.

Эксперты назвали самые женские профессии в Новосибирске

сегодня 12:09 Общество 0 Коммент.

Рейс S7 Благовещенск – Новосибирск задержалcя на семь часов

сегодня 10:52 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам предложили сэкономить на посещении дельфинария

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:59 Наука 0 Коммент.

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сегодня 09:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт вечер в честь погибшего солиста The Prodigy

сегодня 08:51 Афиша 0 Коммент.

Опубликован трейлер последнего сезона «Игры престолов»

сегодня 08:11 Афиша 0 Коммент.

В России могут появиться платные вытрезвители

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:13 Бизнес 0 Коммент.

Томские власти проверят интернат с матерящейся преподавательницей

вчера 20:22 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:47 Хроника 0 Коммент.

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вчера 19:28 Общество 0 Коммент.

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