Женщины рассказали о желаемых подарках на 8 марта

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ВЦИОМ выяснил, что мужчины планируют подарить женщинам на 8 марта; как показало исследование, сами дамы мечтают о другом.

Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос среди мужчин и выяснил, что они планируют подарить женщинам на 8 марта. Результаты исследования были опубликованы сегодня, 7 марта, на сайте ВЦИОМ.

Большинство мужчин (68 %) решили подарить своим близким женщинам цветы. На втором месте в топе подарков оказались парфюмерия и косметика: их хотят подарить 23 % мужчин. Третье место в списке заняли продукты питания (22 %), четвёртое – подарочные сертификаты (17 %), а последнее место разделили билеты на концерт, ювелирные украшения и бытовые приборы (10 %).

ВЦИОМ провёл опрос и среди женщин. 38 % поделились, что мечтают о турпутёвке, 36 % хотели бы получить в подарок букет цветов, а 30 % – билеты на концерт или в театр. Также в топ-9 желаемых подарков вошли сертификаты (23 %), мобильные телефоны и другие гаджеты (16 %), бытовые приборы (14 %), ювелирные украшения (13 %), автомобиль (12 %) и косметика (11 %).

Напомним, 6 марта 2019 года новосибирские эксперты дали советы по выбору духов и косметики.