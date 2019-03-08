3 балла
-1
65.96 74.57
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске женщины более востребованы у работодателей

сегодня 11:32 Работа 0 Коммент.

69 пород собак МВД предлагает включить в список потенциально опасных

сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

Омбудсмен предложила засчитывать годы воспитания за трудовой стаж

сегодня 10:28 Работа 0 Коммент.

Новосибирские госавтоинспекторы поздравили женщин за рулём с 8 марта

сегодня 09:34 Авто 0 Коммент.

Губернатор и мэр поздравляют с Международным женским днём жительниц Новосибирской области

сегодня 09:03 Woman 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка Евгения Павлова извинилась за выступление в дебютной гонке на чемпионате мира

вчера 23:49 Общество 0 Коммент.

В преддверии 8 марта приставы лично напомнили про алименты новосибирским должникам

вчера 19:48 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском метро прошёл концерт классической музыки

вчера 19:26 Общество 0 Коммент.

Жалобы новосибирцев на сосульки принимают в «СНеГ»

вчера 17:17 Общество 0 Коммент.

Госдума приняла закон о запрете фейковых новостей

вчера 16:25 Политика 0 Коммент.

Роскачество дало советы по выбору настоящего шоколада

вчера 15:19 Общество 0 Коммент.

Топ-5 мест для встречи Масленицы в Новосибирске

вчера 14:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирец продаёт футбольный мяч за 180 тысяч рублей

вчера 13:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирские врачи рассказали американским коллегам о спасении беременной

вчера 12:39 Наука 0 Коммент.

Эксперты назвали самые женские профессии в Новосибирске

вчера 12:09 Общество 0 Коммент.

Рейс S7 Благовещенск – Новосибирск задержалcя на семь часов

вчера 10:52 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам предложили сэкономить на посещении дельфинария

вчера 10:28 Общество 0 Коммент.

Более семи миллионов цветов привезли в Новосибирскую область к 8 марта

вчера 10:12 Общество 0 Коммент.

У сибиряков обнаружили помогающую выжить при морозах мутацию

вчера 09:59 Наука 0 Коммент.

69 пород собак МВД предлагает включить в список потенциально опасных

Рубрика: общество

08.03.2019 11:04

фото с сайта pixabay.com

Проект документа был опубликован 7 марта на федеральном портале нормативных документов. 

Министерство внутренних дел России предложило включить в список потенциально опасных для человека 69 пород собак. При этом, само определение «потенциально опасная собака» звучит весьма расплывчато. 

"Потенциально опасные собаки — собаки определённых пород, их гибриды и иные собаки, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья человека и включенные в перечень потенциально опасных собак, утвержденный правительством РФ. Выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию", — приводит ТАСС ссылку на пояснительную записку к документу. 

В перечень включены породы собак, которые обладают генетически детермированными качествами агрессии и силы, а также породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку. В частности, в список попали все виды овчарок, тибетский мастифф, ирландский волкодав и, например, бультерьер. 

Напомним, в феврале лабрадор из Сибири был признан лучшей собакой России. 

Теги: законотворчество собака

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске женщины более востребованы у работодателей

сегодня 11:32 Работа 0 Коммент.

69 пород собак МВД предлагает включить в список потенциально опасных

сегодня 11:04 Общество 0 Коммент.

Омбудсмен предложила засчитывать годы воспитания за трудовой стаж

сегодня 10:28 Работа 0 Коммент.

Новосибирские госавтоинспекторы поздравили женщин за рулём с 8 марта

сегодня 09:34 Авто 0 Коммент.

Губернатор и мэр поздравляют с Международным женским днём жительниц Новосибирской области

сегодня 09:03 Woman 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка Евгения Павлова извинилась за выступление в дебютной гонке на чемпионате мира

вчера 23:49 Общество 0 Коммент.

В преддверии 8 марта приставы лично напомнили про алименты новосибирским должникам

вчера 19:48 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском метро прошёл концерт классической музыки

вчера 19:26 Общество 0 Коммент.

Жалобы новосибирцев на сосульки принимают в «СНеГ»

вчера 17:17 Общество 0 Коммент.

Госдума приняла закон о запрете фейковых новостей

вчера 16:25 Политика 0 Коммент.

Роскачество дало советы по выбору настоящего шоколада

вчера 15:19 Общество 0 Коммент.

Топ-5 мест для встречи Масленицы в Новосибирске

вчера 14:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирец продаёт футбольный мяч за 180 тысяч рублей

вчера 13:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирские врачи рассказали американским коллегам о спасении беременной

вчера 12:39 Наука 0 Коммент.

Эксперты назвали самые женские профессии в Новосибирске

вчера 12:09 Общество 0 Коммент.

Рейс S7 Благовещенск – Новосибирск задержалcя на семь часов

вчера 10:52 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам предложили сэкономить на посещении дельфинария

вчера 10:28 Общество 0 Коммент.

Более семи миллионов цветов привезли в Новосибирскую область к 8 марта

вчера 10:12 Общество 0 Коммент.

У сибиряков обнаружили помогающую выжить при морозах мутацию

вчера 09:59 Наука 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
21.12.2018

Сжатые кулаки, открытое сердце

В Пашино стартовал ежегодный боксёрский турнир

Читать далее
Image
30.08.2018

Закрытое лечение

Как прорваться к больному через наглухо запертые двери реан...

Читать далее
Image
27.07.2018

Тысячи идей и предложений

В Новосибирской области подвели первые итог...

Читать далее
Image
28.06.2018

Бурый уголь – не камень преткновения

Глава СГК приехал в Но...

Читать далее
Image
26.06.2018

Карты под контролем

С 1 июля в России вступают в силу поправки в налоговый...

Читать далее
Image
22.06.2018

Наказы, пенсии и бюджет

Что стало темой дня на 27-й сессии Совета депута...

Читать далее

Новости по теме

В России могут появиться платные вытрезвители вчера 07:47 Минздрав предлагает штрафовать за плохую медпомощь 06.03.2019 Лабрадор из Томска стал лучшей собакой России 26.02.2019 Региональное правительство одобрило изменения в законе о госслужбе в Новосибирской области 26.02.2019

Популярное

Image

Диетолог назвала самую опасную для здоровья начинку к блинам

Image

Массовое ДТП произошло под Евсино в Новосибирской области

Image

В Бурятии девочка умерла после отказа родителей отправить её в бо...

Image

Начальник ГИБДД может лишиться работы после убийства кабана в Нов...

Image

В Кузбассе мать двоих детей зарезала мужа-пьяницу

Image

Следком в Новосибирске проверяет обстоятельства падения девушки с...

Image

Следователи озвучили причину смерти группы Дятлова

Image

Опрос: кого нужно выдвинуть кандидатом в мэры Новосибирска?

Image

Кузбассовца оштрафовали на десять тысяч за перевёрнутый БелАЗ

Image

Следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской б...

Image

Школьница с романтичной татуировкой пропала в Новосибирске

Image

В Бердске задержали заместителя начальника отдела МВД

Image

Рабочий погиб на карьере в Искитимском районе Новосибирской облас...