69 пород собак МВД предлагает включить в список потенциально опасных

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Проект документа был опубликован 7 марта на федеральном портале нормативных документов.

Министерство внутренних дел России предложило включить в список потенциально опасных для человека 69 пород собак. При этом, само определение «потенциально опасная собака» звучит весьма расплывчато.



"Потенциально опасные собаки — собаки определённых пород, их гибриды и иные собаки, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья человека и включенные в перечень потенциально опасных собак, утвержденный правительством РФ. Выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию", — приводит ТАСС ссылку на пояснительную записку к документу.



В перечень включены породы собак, которые обладают генетически детермированными качествами агрессии и силы, а также породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку. В частности, в список попали все виды овчарок, тибетский мастифф, ирландский волкодав и, например, бультерьер.



Напомним, в феврале лабрадор из Сибири был признан лучшей собакой России.