Автомобилисты в Алтайском крае выложили восьмёрку из автомобилей

кадр со страницы kirillserafimov в Instagram

Так жители города Заринск решили поздравить женщин с праздником 8 марта.

Огромную восьмерку из движущихся с включенными фарами автомобилей составили мужчины из города Заринск. Видео флешмоба на своей странице в Instagram молодой человек с ником kirillserafimov.



«Заринские автолюбители поздравляют всех женщин с Международным женским днём. С 8 марта Вас», — подписал автор свое видео.



Напомню, в канун 8 марта в Новосибирскую область привезли более 7 миллионов цветов.