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Автомобилисты в Алтайском крае выложили восьмёрку из автомобилей

Рубрика: woman, общество

08.03.2019 14:22

кадр со страницы kirillserafimov в Instagram

Так жители города Заринск решили поздравить женщин с праздником 8 марта. 

Огромную восьмерку из движущихся с включенными фарами автомобилей составили мужчины из города Заринск. Видео флешмоба на своей странице в Instagram молодой человек с ником kirillserafimov. 

«Заринские автолюбители поздравляют всех женщин с Международным женским днём. С 8 марта Вас», — подписал автор свое видео. 

Напомню, в канун 8 марта в Новосибирскую область привезли более 7 миллионов цветов. 

Теги: автомобили праздники женщины

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Рекорд по количеству медалей зимних Универсиад по-прежнему в России

сегодня 15:21 Общество 0 Коммент.

Автомобилисты в Алтайском крае выложили восьмёрку из автомобилей

сегодня 14:22 Woman 0 Коммент.

Десять женщин-военнослужащих 41-й армии в канун 8 марта получили награды и звания

сегодня 13:18 Woman 0 Коммент.

В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую женщину с медленной походкой

сегодня 12:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске женщины более востребованы у работодателей

сегодня 11:32 Работа 0 Коммент.

Омбудсмен предложила засчитывать годы воспитания за трудовой стаж

сегодня 10:28 Работа 0 Коммент.

Новосибирские госавтоинспекторы поздравили женщин за рулём с 8 Марта

сегодня 09:34 Авто 0 Коммент.

Губернатор и мэр поздравляют с Международным женским днём жительниц Новосибирской области

сегодня 09:03 Woman 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка Евгения Павлова извинилась за выступление в дебютной гонке на чемпионате мира

вчера 23:49 Общество 0 Коммент.

В преддверии 8 марта приставы лично напомнили про алименты новосибирским должникам

вчера 19:48 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском метро прошёл концерт классической музыки

вчера 19:26 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском театре кукол разбили морду Чеширскому Коту на декоративном панно

вчера 18:32 Культура 0 Коммент.

Женщины рассказали о желаемых подарках на 8 марта

вчера 17:37 Woman 0 Коммент.

Жалобы новосибирцев на сосульки принимают в «СНеГ»

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