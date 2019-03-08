Автомобилисты в Алтайском крае выложили восьмёрку из автомобилей

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Автомобилисты в Алтайском крае выложили восьмёрку из автомобилейРубрика: woman, общество
08.03.2019 14:22
кадр со страницы kirillserafimov в Instagram
Так жители города Заринск решили поздравить женщин с праздником 8 марта.
Огромную восьмерку из движущихся с включенными фарами автомобилей составили мужчины из города Заринск. Видео флешмоба на своей странице в Instagram молодой человек с ником kirillserafimov.
«Заринские автолюбители поздравляют всех женщин с Международным женским днём. С 8 марта Вас», — подписал автор свое видео.
Напомню, в канун 8 марта в Новосибирскую область привезли более 7 миллионов цветов.
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Новосибирские участковые ходят по улицам и поздравляют женщин с 8 Марта
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В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую женщину с медленной походкой
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