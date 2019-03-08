Десять женщин-военнослужащих 41-й армии в канун 8 марта получили награды и звания

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Десять женщин-военнослужащих 41-й армии в канун 8 марта получили награды и званияРубрика: woman, общество
08.03.2019 13:18
фото предоставлены пресс-службой ЦВО
Командующий 41-й общевойсковой армией накануне поздравил женщин-военнослужащих и гражданский персонал с международным женским днем.
Десять дам в погонах получили из рук генерал-полковника Александра Лапина – командующего 41-й общевойсковой армией – ведомственные медали и очередные воинские звания.
Поздравления и благодарности получили более 500 женщин-военнослужащих и занимающих гражданские должности. В преддверии Международного женского дня в штабе объединения представительницам прекрасного пола вручили подарки и цветы. Также, для всех женщин командованием был организован праздничный концерт, на котором выступили творческие коллективы города Новосибирска.
Военнослужащие женщины, проходят службу в разведывательных, мотострелковых, медицинских подразделениях и подразделениях связи 41-й общевойсковой армии.
Напомним, 4 марта в Кузбассе прошли крупные учения частей ЦВО
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Лента новостей
Новосибирские участковые ходят по улицам и поздравляют женщин с 8 Марта
Рекорд по количеству медалей зимних Универсиад по-прежнему в России
В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую женщину с медленной походкой
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