Десять женщин-военнослужащих 41-й армии в канун 8 марта получили награды и звания

фото предоставлены пресс-службой ЦВО

Командующий 41-й общевойсковой армией накануне поздравил женщин-военнослужащих и гражданский персонал с международным женским днем.

Десять дам в погонах получили из рук генерал-полковника Александра Лапина – командующего 41-й общевойсковой армией – ведомственные медали и очередные воинские звания.

Поздравления и благодарности получили более 500 женщин-военнослужащих и занимающих гражданские должности. В преддверии Международного женского дня в штабе объединения представительницам прекрасного пола вручили подарки и цветы. Также, для всех женщин командованием был организован праздничный концерт, на котором выступили творческие коллективы города Новосибирска.

Военнослужащие женщины, проходят службу в разведывательных, мотострелковых, медицинских подразделениях и подразделениях связи 41-й общевойсковой армии.



Напомним, 4 марта в Кузбассе прошли крупные учения частей ЦВО