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Десять женщин-военнослужащих 41-й армии в канун 8 марта получили награды и звания

Рубрика: woman, общество

08.03.2019 13:18

фото предоставлены пресс-службой ЦВО

Командующий 41-й общевойсковой армией накануне поздравил женщин-военнослужащих и гражданский персонал с международным женским днем. 

Десять дам в погонах получили из рук генерал-полковника Александра Лапина – командующего 41-й общевойсковой армией – ведомственные медали и очередные воинские звания. 

Поздравления и благодарности получили более 500 женщин-военнослужащих и занимающих гражданские должности. В преддверии Международного женского дня в штабе объединения представительницам прекрасного пола вручили подарки и цветы. Также, для всех женщин командованием был организован праздничный концерт, на котором выступили творческие коллективы города Новосибирска. 

Военнослужащие женщины, проходят службу в разведывательных, мотострелковых, медицинских подразделениях и подразделениях связи 41-й общевойсковой армии. 

Напомним, 4 марта в Кузбассе прошли крупные учения частей ЦВО 

Теги: праздники

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Десять женщин-военнослужащих 41-й армии в канун 8 марта получили награды и звания

сегодня 13:18 Woman 0 Коммент.

В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую женщину с медленной походкой

сегодня 12:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске женщины более востребованы у работодателей

сегодня 11:32 Работа 0 Коммент.

Омбудсмен предложила засчитывать годы воспитания за трудовой стаж

сегодня 10:28 Работа 0 Коммент.

Новосибирские госавтоинспекторы поздравили женщин за рулём с 8 Марта

сегодня 09:34 Авто 0 Коммент.

Губернатор и мэр поздравляют с Международным женским днём жительниц Новосибирской области

сегодня 09:03 Woman 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка Евгения Павлова извинилась за выступление в дебютной гонке на чемпионате мира

вчера 23:49 Общество 0 Коммент.

В преддверии 8 марта приставы лично напомнили про алименты новосибирским должникам

вчера 19:48 Общество 0 Коммент.

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