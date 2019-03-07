Кемеровский вор похитил у музыканта кларнет и дудук

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У жителя Кемерова похитили музыкальные инструменты, которые он поставил на улице в ожидании такси.

В Кемерове возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, похитившего у музыканта чемодан с духовыми инструментами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Как выяснили следователи, 7 марта артист собирался отправиться в соседний город Белово, куда его пригласили выступить на семейном торжестве. В ожидании автомобиля мужчина поставил чемодан на скамью около подъезда. Когда машина прибыла по адресу, позабыв о чемодане, музыкант сел в салон.

В дороге он вспомнил об инструментах, однако когда вернулся, чемодана на месте уже не оказалось, и мужчина обратился в полицию с заявлением о похищении. Прибывшие на место кражи полицейские быстро отыскали украденное имущество. Похитителем оказался 47-летний мужчина, который рассчитывал продать дорогостоящие инструменты, стоимость которых потерпевший оценил в 70 тысяч рублей.

«Я играю на этом инструменте более 30 лет, и сложно передать ту радость, которую я испытываю держа его снова в руках! Огромное спасибо сотрудникам полиции за проявленный профессионализм!», — сказал потерпевший, когда ему вернули кларнет.

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