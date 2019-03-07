Кемеровский вор похитил у музыканта кларнет и дудук

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Кемеровский вор похитил у музыканта кларнет и дудукРубрика: проиcшествия
09.03.2019 11:36
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
У жителя Кемерова похитили музыкальные инструменты, которые он поставил на улице в ожидании такси.
В Кемерове возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, похитившего у музыканта чемодан с духовыми инструментами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.
Как выяснили следователи, 7 марта артист собирался отправиться в соседний город Белово, куда его пригласили выступить на семейном торжестве. В ожидании автомобиля мужчина поставил чемодан на скамью около подъезда. Когда машина прибыла по адресу, позабыв о чемодане, музыкант сел в салон.
В дороге он вспомнил об инструментах, однако когда вернулся, чемодана на месте уже не оказалось, и мужчина обратился в полицию с заявлением о похищении. Прибывшие на место кражи полицейские быстро отыскали украденное имущество. Похитителем оказался 47-летний мужчина, который рассчитывал продать дорогостоящие инструменты, стоимость которых потерпевший оценил в 70 тысяч рублей.
«Я играю на этом инструменте более 30 лет, и сложно передать ту радость, которую я испытываю держа его снова в руках! Огромное спасибо сотрудникам полиции за проявленный профессионализм!», — сказал потерпевший, когда ему вернули кларнет.
Напомним, в марте новосибирская школьница украла доллары и евро в гостях.
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В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую женщину с медленной походкой
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