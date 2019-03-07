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Кемеровский вор похитил у музыканта кларнет и дудук

Рубрика: проиcшествия

09.03.2019 11:36

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

У жителя Кемерова похитили музыкальные инструменты, которые он поставил на улице в ожидании такси.  

В Кемерове возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, похитившего у музыканта чемодан с духовыми инструментами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Как выяснили следователи, 7 марта артист собирался отправиться в соседний город Белово, куда его пригласили выступить на семейном торжестве. В ожидании автомобиля мужчина поставил чемодан на скамью около подъезда. Когда машина прибыла по адресу, позабыв о чемодане, музыкант сел в салон. 

В дороге он вспомнил об инструментах, однако когда вернулся, чемодана на месте уже не оказалось, и мужчина обратился в полицию с заявлением о похищении. Прибывшие на место кражи полицейские быстро отыскали украденное имущество. Похитителем оказался 47-летний мужчина, который рассчитывал продать дорогостоящие инструменты, стоимость которых потерпевший оценил в 70 тысяч рублей.

 «Я играю на этом инструменте более 30 лет, и сложно передать ту радость, которую я испытываю держа его снова в руках! Огромное спасибо сотрудникам полиции за проявленный профессионализм!», — сказал потерпевший, когда ему вернули кларнет. 

Напомним, в марте новосибирская школьница украла доллары и евро в гостях. 

 

Теги: музыка Кузбасс кража Кемерово

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сегодня 11:36 Хроника 0 Коммент.

В сети появилось видео смертельного ДТП в Новосибирске

сегодня 11:03 Хроника 0 Коммент.

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вчера 18:19 Общество 0 Коммент.

Туристов и патриотов ждут на «Бугринском рубеже» в Новосибирске

вчера 17:24 Афиша 0 Коммент.

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вчера 16:15 Woman 0 Коммент.

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вчера 15:21 Общество 0 Коммент.

Автомобилисты в Алтайском крае выложили восьмёрку из автомобилей

вчера 14:22 Woman 0 Коммент.

Десять женщин-военнослужащих 41-й армии в канун 8 марта получили награды и звания

вчера 13:18 Woman 0 Коммент.

В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую женщину с медленной походкой

вчера 12:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске женщины более востребованы у работодателей

вчера 11:32 Работа 0 Коммент.

Омбудсмен предложила засчитывать годы воспитания за трудовой стаж

вчера 10:28 Работа 0 Коммент.

Новосибирские госавтоинспекторы поздравили женщин за рулём с 8 Марта

вчера 09:34 Авто 0 Коммент.

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07.03.2019 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском метро прошёл концерт классической музыки

07.03.2019 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском театре кукол разбили морду Чеширскому Коту на декоративном панно

07.03.2019 Культура 0 Коммент.

Женщины рассказали о желаемых подарках на 8 марта

07.03.2019 Woman 0 Коммент.

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07.03.2019 Общество 0 Коммент.

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